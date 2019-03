Casado i Álvarez de Toledo intenten treure rèdit del «martiri» del PP a Catalunya

Un dia important el d'aquest dimecres per al Partit Popular de Catalunya. Era la posada de llarg de Cayetana Álvarez de Toledo com a cap de llista del PP per Barcelona i hi havia expectació. Pablo Casado ha estat present per oficiar un acte que ha estat un revulsiu per als quadres i militants. Tots dos, Casado i Álvarez de Toledo, han volgut animar les bases i s'han abocat a treure rèdit del suposat "martiri" de la formació en la seva lluita contra l'independentisme.Casado ha començat expressant la seva admiració pel PP català que -ha dit literalment- "està donant la vida" enfront el sobiranisme civil i polític. Un combat aquest contra l'independentisme que abans havia lliurat el PP del País Basc en els "anys de plom", ha subratllat. Casado ha fet al·lusió a la pressió que reben els populars catalans, aixi com als "atacs" a les seves seus i les pintades contra els seus dirigents.Álvarez de Toledo ha posat paraules més gruixudes al sentiment del PP. Ha vinculat també el procés amb el conflicte basc com si fossin el mateix combat, el de l'Espanya constitucional contra els enemics de la seva unitat. Ha estat quan ha explicat que la seva voluntat de fer-se espanyola es va incrementar davant els assassinats de demòcrates espanyoles "per part de la tribu nacionalista".La candidata ha acusat de "xenòfobs" els independentistes per considerar "estrangers" la meitat dels catalans. Ha atiat contínuament un suposat sentit d'exclusió, el que volen imposar els separatistes a la resta. La idea de "martiri" per part del PP ha estat present en les intervencions de tots dos dirigents.Pablo Casado ha exigit a Pedro Sánchez que "faci complir la llei" al president de la Generalitat, Quim Torra, en la polèmica dels llaços grocs. Ho ha dit en el transcurs de l'acte de presentació de Cayetana Álvarez de Toledo com a cap de cartell per Barcelona en les eleccions del 28-A. El líder del PP ha assegurat que "no s'ha de donar el més mínim marge als independentistes". Ha dit que si no es retiren els llaços - desconeixent el comunicat de Torra -, "el president del govern ha de fer complir la llei". Com? Assumint el comandament dels Mossos d'Esquadra i ordenant treure els símbols dels edificis de la Generalitat.El president del PP ha afirmat que el referèndum que molts catalans van demanar en la manifestació de diumenge a Madrid ja ha estat concedit: "El referèndum es fa el 28 d'abril", dia en què es decidirà "si a la Moncloa manen Torra i Puigdemont o si governa el PP fent complir la llei".Casado ha elogiat els militants del PP, als qui ha qualificat d'"herois de la quotidianitat" perquè, segons ell, "estan donant la vida" en defensa dels seus ideals, com abans ho havia fet el PP basc. Ha defensat Álvarez de Toledo i s'ha preguntat si a Messi també li van demanar que parlés en català. Al final de la seva intervenció, ha afirmat que la del PP és una proposta "moderada però ferma" que només vol evitar que el sobiranisme acabi "arruïnant Catalunya"."Espanyols de Catalunya". Aquestes han estat les primeres paraules de Cayetana Álvarez de Toledo a l'auditori del PP català, que avui ha viscut la seva posada de llarg en la política catalana. Dites amb un accent porteny que ha assegurat que ni amaga ni vol dissimular. "Soc constitucionalment espanyola i orgullosa de ser-ho", ha proclamat. Ha fet una referència a la polèmica sobre els símbols a l'afirmar que "Catalunya no està condemnada a ser una tribu groga", una afirmació ofegada pels aplaudiments.Álvarez de Toledo ha acusat el sobiranisme de "liquidar l'Espanya constitucional i demanar el Nobel de la Pau", quan el seu és "un projecte de violència". Ha atacat durament a Pedro Sánchez per coquetejar amb el sobiranisme, resumint el seu projecte com "indult als independentistes i atur per als espanyols". Ha titllat de "xenofòbia" el sentiment que caracteritza l'independentisme perquè, segons la candidata, considera estrangers la meitat dels catalansLa candidata ha afirmat que és espanyola -tenia la nacionalitat argentina i francesa- "per convicció" i ha fet un elogi d'Espanya com "una tossuda voluntat de viure junts", amb una Constitució que "integra i agermana". Ha explicat que la seva voluntat de ser espanyola es va reafirmar quan va veure com assassinaven "demòcrates espanyols" en nom de la "tribu nacionalista".Álvarez de Toledo ha llançat un dard enverinat a la que serà la seva principal rival, Inés Arrimadas. Ha dit que sovint li pregunten què les diferencia i que ella creu que és una cosa: "Jo m'hagués presentat a la investidura". Ha estat l'única referència que ha fet a Ciutadans en tota la seva intervenció, però ha estat suficient per deixar en evidència la líder del partit taronja, etiquetant-la com a poc valenta políticament.Álvarez de Toledo ha volgut explicar-se davant la polèmica per les seves primeres declaracions com a candidata, en què va lluir la seva condició d'espanyola que no parlava el català. Aquest dimecres ha dit que se l'ha interpretat malament i que ningú pot enorgullir-se de no saber una llengua. "El que he dit és que cada cop que diguin que per no parlar català no tinc dret a presentar-me a Barcelona, deixen en evidència la bruta voluntat d'exclusió, el rostre groc de la seva xenofòbia"."Soc una espanyola que considera que cada centímetre quadrat d'Espanya pertany als catalans i cada centímetre de Catalunya pertany a tots els espanyols", ha exclamat enmig de l'entusiasme dels presents, més de 200.La candidata ha citat Vox com una força de "desistiment" en la defensa de la Constitució: "No pot ser que per culpa dels separatistes, un partit nou vulgui bandejar la Constitució". Abans, Alejandro Fernández ha saludat Álvarez de Toledo elogiant l'esperit d'acollida de Madrid, que ha acollit molts catalans "sense fer-los passar un examen de chotis". "Barcelona va ser així una vegada", ha assegurat, recordant la ciutat a la que sempre es refereix Vargas Llosa. Ha definit la candidata de "veu poderosa que defensa la llibertat" i li ha demanat que no faci cas del "paletisme" que la rebutja.Fernández ha afirmat que milers de catalans "viuen enamorats d'ells mateixos" i han generat un "odi" que no es resoldrà amb concessions, sinó amb "coratge" per "desactivar el moviment nacional-populista amb seu a Waterloo". Segons ell, l'origen de l'actual conflicte és el "programa 2000" que va engegar Jordi Pujol. El líder del PP català ha demanat més presència de l'Estat a Catalunya i ha insistit, com ha fet en les seves darreres intervencions, en la necessitat d'una "refundació democràtica" de la Generalitat, "putrefacta d'odi". La designació de Cayetana Álvarez de Toledo com a cap de llista del PP per Barcelona ha estat una operació cuinada personalment per Pablo Casado en un moment en què la majoria d'enquestes assenyalen unes expectatives a la baixa dels populars, que mantenen un doble pols amb Ciutadans i amb Vox en el camp de la dreta espanyola. La periodista i tertuliana exemplifica l'aposta del seu partit per recórrer a figures mediàtiques per intentar mobilitzar el seu electorat i competir en condicions amb les altres marques polítiques que pugnen pel mateix espai. En la mateixa línia, el també tertulià Joan López Alegre serà el número dos Nascuda a Madrid el 1974, en el si d'una família de l'aristocràcia -és marquesa de Casa Fuerte-, Álvarez de Toledo va forjar la seva carrera com a periodista al diari El Mundo en els anys en què el dirigia Pedro J. Ramírez i a l'escalf de les tertúlies del programa La Mañana de la Cope, amb Federico Jiménez Losantos. Fins que el 2006 va fer el primer salt a la política activa de la mà d'Ángel Acebes, en aquell moment secretari general del PP.L'any 2008, va anar a les llistes del PP i fou elegida diputada. Però molt aviat va entrar en conflicte amb la totpoderosa Soraya Sáenz de Santamaría, que la va relegar dins del grup parlamentari. L'any 2015, va anunciar que renunciava a continuar com a diputada i criticava durament la política de Mariano Rajoy a Catalunya per considerar-la tèbia i dubitativa . Els mitjans amics li van obrir de nou la porta i, sempre a prop de José María Aznar, va passar a dirigir l'àrea internacional de la Fundació FAES. La sortida d'escena de Rajoy i Santamaría, i l'arribada de Casado a Génova li ha obert de bat a bat, altre cop, les portes del partit.

