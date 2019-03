Puigdemont reacciona a la decisió de Torra de retirar els llaços grocs

Tot el meu suport a la decisió del president @QuimTorraiPla; en la seva defensa de la llibertat d'expressió, el president ha tornat a despullar les carències de l'Estat. Per això portem el llaç groc. Perquè volem viure en un Estat on no calgui haver-lo de dur per defensar drets. https://t.co/xyr0ykokLN — Carles Puigdemont (@KRLS) March 20, 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha emès aquest dimecres al vespre un comunicat en el qual anuncia que farà cas de la recomanació del Síndic de Greuges de retirar els llaços grocs de "forma excepcional" durant el període electoral . Aquesta recomanació ja li va arribar el divendres 15 de març a través d'un informe de Rafael Ribó, al qual Torra va respondre demanant aclariments. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va ocultar ahir aquest detall en la roda de premsa posterior al consell executiu i va anunciar que es demanaria opinió al Síndic, i que seria vinculant.Pocs minuts després de l'anunci, a través de Twitter, Carles Puigdemont ha volgut transmetre el seu suport a la decisió de Torra. "El president ha tornat a despullar les carències de l'Estat", remarca.El dirigent independentista, segons consta en la nota enviada als mitjans, reitera que "no dona ni donarà cap ordre com li havia exigit la Junta Electoral Central (JEC).s'ha posat en contacte amb diverses conselleries al llarg de la tarda, i les fonts consultades assenyalen que demà es concretarà la retirada -o substitució- de símbols. La decisió es prendrà abans que es reuneixi la Junta Electoral a les cinc de la tarda d'aquest dijous, una trobada en la qual es podria ja obrir un expedient sancionador contra Torra o bé portar el cas a la Fiscalia.El president s'ha reunit aquesta tarda amb el seu nucli dur -Laura Borràs, Francesc de Dalmases, Josep Costa, entre d'altres- per analitzar l'informe del Síndic, el contingut del qual ja coneixia des de divendres. La pancarta a favor de la llibertat dels presos polítics encara penja de la façana de Palau. Una de les opcions de la Junta Electoral és ordenar als Mossos que retirin la simbologia, però el Govern vol evitar-ho.

