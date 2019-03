JxCat situa la mà dreta de Puigdemont com a cap de llista al Senat per Girona

Junts per Catalunya (JxCat) ja té definides les llistes a les eleccions espanyoles del 28-A. Un dels fitxatges més destacats és el de Josep Maria Matamala, empresari i amic íntim de Carles Puigdemont que l'ha acompanyat des del primer moment de l'exili a Bèlgica. Matamala, militant històric de Convergència, serà el candidat de JxCat al Senat per Girona. A la demarcació de Barcelona, la llista l'encapçalen Lluís Puig, exconseller de Cultura i exiliat, i Meritxell Lluís, dona de Josep Rull i regidora a Terrassa.Els noms han estat validats aquest dimecres al vespre en un consell nacional extraordinari del PDECat que s'ha reunit a l'hotel Hesperia Tower de l'Hospitalet de Llobregat. S'han validat els noms de Jordi Sànchez com a candidat al Congrés per Barcelona, de Josep Rull com a cap de cartell per Tarragona, de Jaume Alonso-Cuevillas -advocat de Puigdemont- com a màxim representant per Girona i de Turull com a opció per a Lleida. Una de les novetats és que Genís Boadella, vicepresident de la federació barcelonina del PDECat i proper a David Bonvehí, com a número 5 per la principal demarcació darrere de Sànchez, Laura Borràs, Míriam Nogueras i Ramon Tremosa.Just per darrere de Boadella hi ha assignat lloc per a un independent, que serà ocupat per Francesc de Dalmases. Actualment és diputat al Parlament i és proper al president de la Generalitat, Quim Torra. De fet, aquesta mateixa tarda s'ha reunit amb ell després que es fes públic l'informe del Síndic de Greuges -ja tramitat divendres de la setmana passada- en el qual recomana al president retirar els llaços de "forma excepcional" en campanya. Torra li farà cas, però ara es troba buscant alternatives.Al Senat, a Matamala l'acompanya com a número dos per Girona el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera. A Tarragona, el cap de cartell per a la cambra baixa és Hèctor Lopez Bofill, que ja va anar a la llista de JxCat a les eleccions catalanes del 21-D i serà candidat a Altafulla per l'espai postconvergent. A Lleida, l'aposta és Mayte Rivero.Bonvehí, en declaracions als mitjans, ha admès que el debat intern ha estat "intens" dins l'espai postconvergent, però que al final s'ha arribat a un acord. "El partit ja està en disposició d'encara les tres campanyes", ha indicat el president del PDECat, que ha destacat que tant Matamala com Puig són militants de la formació.

