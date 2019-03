Torra fa cas de la recomanació de divendres del Síndic i retirarà els llaços grocs

"Els llaços grocs, a Catalunya i al món, són un símbol de record i reconeixement amb aquelles persones injustament allunyades de la seva societat", assenyala el president en el comunicat

La Junta Electoral es reuneix aquest dijous a les cinc de la tarda per prendre una decisió sobre la negativa de Torra a retirar els llaços

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha emès aquest dimecres al vespre un comunicat en el qual anuncia que farà cas de la recomanació del Síndic de Greuges de retirar els llaços grocs de "forma excepcional" durant el període electoral . Aquesta recomanació ja li va arribar el divendres 15 de març a través d'un informe de Rafael Ribó, al qual Torra va respondre demanant aclariments. La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va ocultar ahir aquest detall en la roda de premsa posterior al consell executiu i va anunciar que es demanaria opinió al Síndic, i que seria vinculant.El dirigent independentista, segons consta en la nota enviada als mitjans, reitera que "no dona ni donarà cap ordre com li havia exigit la Junta Electoral Central (JEC).s'ha posat en contacte amb diverses conselleries al llarg de la tarda, i les fonts consultades assenyalen que demà es concretarà la retirada -o substitució- de símbols. La decisió es prendrà abans que es reuneixi la Junta Electoral a les cinc de la tarda d'aquest dijous, una trobada en la qual es podria ja obrir un expedient sancionador contra Torra o bé portar el cas a la Fiscalia.El president s'ha reunit aquesta tarda amb el seu nucli dur -Laura Borràs, Francesc de Dalmases, Josep Costa, entre d'altres- per analitzar l'informe del Síndic, el contingut del qual ja coneixia des de divendres. La pancarta a favor de la llibertat dels presos polítics encara penja de la façana de Palau. Una de les opcions de la Junta Electoral és ordenar als Mossos que retirin la simbologia, però el Govern vol evitar-ho.Un cop Torra ha decidit acatar la decisió de l'organisme electoral a través de fer cas a les indicacions -legalment no vinculants- del Síndic, damunt la taula hi ha una sèrie d'alternatives. Una d'elles és, tal com ha avançat la Cadena SER, es basa en situar llaços blancs amb traços vermells per simbolitzar la democràcia a l'estil dels cartells que elabora des de fa mesos Òmnium Cultural. Els Departaments esperen instruccions per concretar, aquest dijous, què fer amb els llaços que hi ha als edificis públics."Els llaços grocs, a Catalunya i al món, són un símbol de record i reconeixement amb aquelles persones injustament allunyades de la seva societat", assenyala el president en el comunicat. Torra, a banda, reitera el seu "convenciment" que la simbologia d'aquest color "no és partidista", i "referma" el seu "compromís" amb la llibertat d'expressió en l'espai públic. "No ha de ser neutral, sinó lliure", recalca.La Junta Electoral es reuneix aquest dijous a les cinc de la tarda per prendre una decisió sobre la negativa de Torra a retirar els llaços. La gamma d'actuacions és diversa: pot obrir un expedient sancionador de 300 a 3.000 euros, pot derivar el cas a la Fiscalia -que, al seu torn, pot encetar un procediment penal per desobediència- o bé pot manar directament als Mossos que retirin els símbols grocs de solidaritat amb els presos. Dos dels integrants de l'organisme són, al mateix temps, magistrats de la sala segona del Suprem, el mateix que està jutjant els fets de l'1-O des del 12 de febrer.Carmen Calvo, vicepresidenta del govern espanyol, ha assegurat que el Síndic no té "cap competència" per decidir sobre la retirada dels llaços grocs. "Tots estem sotmesos a l’autoritat de la JEC, hem de respectar les seves competències i no dir res que envaeixi la independència, l'autonomia i les funcions que ha de complir", ha assenyalat. Al matí, la portaveu de l'executiu estatal, Isabel Celaá, ha assegurat que Torra "traspassaria la ratlla" en cas de seguir desobeint la Junta Electoral.

Nota President Torra by on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor