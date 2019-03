L'exigència de l'ANC als partits independentistes que es presenten a les eleccions espanyoles

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha exigit a través d'un comunicat un "front de bloqueig" al Congrés dels Diputats. L'entitat subratlla que, al seu parer, "l'embat polític" per resoldre el procés d'autodeterminació "continua essent a Catalunya" i no a l'estat espanyol. A més, recorda que "tots els poders" espanyols han dit "amb claredat" que no acceptaran cap diàleg sobre aquesta qüestió.Per això considera un "gravíssim error polític" generar "expectatives" sobre una possible negociació, que qualifica de "miratge il·lusori i desmobilitzador". També lamenta la "preocupant regressió autonomista" dels partits catalans i advoca per una unitat d'acció que considera "necessària" en "un front exterior" com les corts espanyoles.Per tot plegat, l'ANC reclama als partits catalans que defensin a les corts espanyoles el "mandat" de l'1 d'octubre i que no donin suport a la governabilitat de l'Estat si no respecta el dret a l'autodeterminació de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor