El bastó de la Junta Electoral

Aquesta tarda, al Congrés, es reuneix la Junta Electoral Central. No ho tindrà fàcil perquè Quim Torra ha optat per l'equívoc. Tal com us explicava ahir, el president va buscar en el Síndic de Greuges una pista d'aterratge per retirar els llaços grocs obeint una institució catalana i no una d'espanyola. Ell, però, no donarà cap ordre de forma personal. Qui ho vulgui podrà dir que el president segueix sense obeir encara que els llaços es retiraran de les seus governamentals. Al document fet públic ahir a la tarda Torra dona a entendre a les conselleries que cal complir el que Rafael Ribó ja li va dir la setmana passada -malgrat que Elsa Artadi ho va amagar davant la premsa- i ahir li va reiterar: que no toca que hi siguin en campanya electoral.Enmig d'aquesta nebulosa de responsabilitats per mantenir la tensió (parlar de jugada mestra seria anar massa enllà) la JEC haurà de decidir si dona per bona la reculada, sanciona el president o denuncia el cas a la Fiscalia. El PP i Cs voldrien això últim i fins i tot ja apunten que n'hi hauria prou per posar en marxa un altre 155.La JEC té diverses opcions: des d'una multa fins a instar un procés penal per desobediència. Aquests dies reben pressions i el que no toleraran, diuen, és que se'ls burli amb llaços d'un altre color o "trampes" similiars. En formen part jutges del Suprem i juristes triats pels partits. Els magistrats són (oh, sorpresa!) de tendència conservadora i els juristes també: dos proposats pel PP, un per Cs, un per Podem i un pel PSOE. Sobre les maniobres del Govern per intentar satisfer tothom podeu llegir la crònica d'



La bronca del metro. A l'espera de les eleccions espanyoles (ahir es va presentar a Barcelona la cap de cartell del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, amb un discurs que no va deixar indiferent i que recull Pep Martí) avui els que voten si van de nou a la vaga són els treballadors del metro. Estan a la grenya amb TMB per l'amiant que afecta la salut dels que hi treballen i dels passatgers. Del que pot passar us n'informa Andreu Merino.



Música de l'ànima, teixida amb paraules. Avui és el Dia de la Poesia i el poema, enguany, l'han encarregat a la cerverina Rosa Fabregat, una dona del Renaixement perquè en ella i la seva obra hi conviuen, en harmonia, l'art i la ciència (és farmacèutica). Fa dos anys, a les portes del dia de la dona treballadora, Carme Vidal Huguet li va dedicar aquest article. Llegiu una mica de poesia avui i, si pot ser, busqueu a més a Rosa Fabregat.



Vist i llegit

El PP i Ciutadans tenen coll avall pactar amb Vox si sumen majoria absoluta el 28 d'abril. Però als sectors més moderats (i realment liberals) de la dreta espanyola això no els agrada. Fins i tot els desespera. És el que li passava, ahir a El Confidencial, a, que carregava durament contra la proposta dels ultres d'il·legalitzar les formacions independentistes (i fins i tot Podem) amb una lògica que també podria servir per deixar fora de la llei a Vox. L'article és interessant però també el fil de Rallo a Twitter , on se les va tenir amb el dirigent de Vox Iván Espinosa de los Monteros, que intentava acusar-lo de difondre fake news.Soraya Sáenz de Santamaría ja està plenament incorporada al bufet d'advocat Cuatrecasas , concretament a l'àrea de mercantil. Com a tots els nous socis de la firma li van donar un iPad entre les seves eines de feina. A Cuatrecasas graven el nom del propietari a la tauleta. En el seu cas hi van posar "Soraya Sáenz de Santamaría". És com és coneguda arreu. Ella, però,. No va parar fins que l'hi van afegir. I a Cuatrecasas van poder constatar que l'exvicepresidenta té un punt autoritari.Avui és el. Les Nacions Unides van triar el 21 de març perquè aquell dia de l'any 1960 la policia va obrir foc i va matar 69 persones en una manifestació pacífica contra les lleis segregacionistes de l'apartheid que es realitzava a Sharpeville, a Sud-àfrica. En proclamar el dia el 1966, l'Assemblea General va instar la comunitat internacional a redoblar els seus esforços per eliminar totes les formes de discriminació racial. Una lluita que encara dura. Llegiu sinó el cas d' en Ridouan, un exmenor no acompanyat de 19 anys que lluita per sortir-se'n. El van entrevistar Aquí podeu saber més sobre aquest dia. Avui al matí SOS Racisme presenta l'informe anual.Hi ha coses que, a poc a poc i sense fer soroll, passen a formar part de la nostra vida i la transformen. I avui en fa 13, la xarxa de microblogs que va nàixer en una petita start-up de San Francisco, als Estats Units. "Just setting up my twttr [tot just muntant el meu twttr]", va escriure Jack Dorsey, propietari de la companyia, en la primera piulada d'una xarxa que ràpidament va modificar per afegir-hi les vocals. Sense ella no sabríem que diuen cada dia Donald Trump o Carles Puigdemont o ens perdríem algunes batusses o perfils humorístics memorables. És també una font d'informació malgrat que el seu ús s'ha estancat i conviu amb altres xarxes com ara Facebook o Instagram.

