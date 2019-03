ENQUESTA Creus que el Govern ha de retirar els llaços grocs?

Ja hi ha un posicionament oficial del Síndic de Greuges sobre la retirada de llaços grocs i estelades dels edificis públics ordenada per la Junta Electoral Central (JEC). Segons l'informe elaborat per la institució que lidera Rafel Ribó a petició del president de la Generalitat, Quim Torra, cal retirar "de forma excepcional" aquests símbols. La mesura de prescindir-ne, segons el text, només s'ha de circumscriure al període electoral. El Síndic, a banda, apel·la a la "necessitat excepcional" de preservar "escrupolosament la neutralitat ideològica dels poders públics" durant el període previ a les urnes. Ribó ja va fer arribar aquest posicionament divendres, 15 de març.I tu, què creus que hauria de fer el Govern?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor