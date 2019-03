Més de 250 personalitats italianes firmen un manifest de suport als presos polítics

El suport als presos polítics arriba des d'arreu del planeta. Ara, 250 personalitats de l'àmbit acadèmic, cultural i polític italià han signat un manifest, publicat a Left.it , en defensa dels seus drets. Demanen, "com a ciutadans europeus", l'alliberament dels presos polítics i el retorn a una situació de normalitat democràtica, així com un diàleg polític entre les parts, el que els signants veuen com "l'únic camí possible a una resolució coherent i democràtica". Sentencien que el destí de Catalunya és també el seu destí i el de tota Europa.L'escrit ha nascut d'una iniciativa de la societat civil. Els signants mostren la seva preocupació davant del que anomenen "l'escassa atenció d'una part de la premsa, l'opinió i els intel·lectuals" italians sobre la qüestió, i condemna "el silenci d'Europa", que titlla de "deplorable i perillós". Segons el manifest, si la UE accepta la criminalització de la protesta pacífica de la desobediència civil en un país com Espanya, els drets que es veuran amenaçats no només seran dels catalans, "també dels espanyols i de tots els europeus".El document també parla dels informes dels observadors internacionals sobre el judici contra l'independentisme, i menciona que "es criminalitza tota una classe política". Segons diu, no es té en compte que "més de dos milions de catalans demanen des de fa anys expressar-se lliurement i democràticament sobre quina hauria de ser la relació entre Espanya i Catalunya"."Només des d'una posició de nacionalisme intransigent es pot mantenir que la qüestió de la independència de Catalunya sigui un tema sobre el qual ni tan sols es pot obrir el debat democràtic; només des d'una posició il·liberal es pot considerar preferible limitar els drets fonamentals civils i polítics", conclou el manifest.El manifest conclou: "Creiem que són necessaris el compromís i el control constant de tots els que es preocupen per la protecció dels drets, els valors democràtics i els principis dels tractats de la UE".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor