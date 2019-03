Tot lliga fins que arriben les defenses: els cinc punts clau de la sessió de dimecres al Suprem

Gir argumental. O plot twist, en anglès. Fins ara, els interrogatoris dels agents de la Guàrdia Civil han estat farcits d'aquest recurs narratiu. Ara bé, al Tribunal Suprem, el que hauria de ser inesperat o sorprenent s'està convertint ja en tònica habitual. Aquest dimecres, novament, la seguretat i la precisió dels membres de la benemèrita en la primera part de l'interrogatori -amb les preguntes de la Fiscalia- ha deixat pas al final als dubtes i titubeig, quan han pres la paraula els advocats defensors.



La dinovena sessió del judici de l'1-O s'ha centrat en l'anàlisi dels correus dels líders independentistes. S'ha fet referència a milers i milers de missatges, de remitents i de destinataris, per intentar demostrar una context de violència que encara se li resisteix a les acusacions. No han pogut, tampoc, quan han parlat de situacions de tensió en concentracions independentistes els dies previs al referèndum. Han tornat a sortir a la conversa els Mossos i, fins i tot, l'actual president de la Generalitat, Quim Torra. Tot seguit, els cinc punts clau de la jornada d'aquest dimecres.

Mentre el cap de l'executiu català se sotmetia a una sessió de control al Parlament , l'agent de la Guàrdia Civil que va coordinar l'escorcoll a la nau de Bigues i Riells ha assegurat que havien estat vigilant l'edifici durant dies i que van veure com hi entrava i en sortia gent, entre ells, Torra . Ha explicat que van descobrir aquestes naus industrials gràcies als telèfons punxats per ordre del jutjat d'instrucció 13. Dins de la nau, ha sostingut, van trobar "tot allò necessari per constituir una mesa electoral".El relat del ministeri públic ha fluït fins que les preguntes dels advocats dels líders independentistes han post sobre la taula matisos, imprecisions, inconcrecions i fins i tot falsedats. El cas més clars ha estat el de Benet Salellas, que ha desmuntat el testimoni d’un agent que va analitzar els correus de Jordi Cuixart, o el de Jordi Pina, que en menys d’un minut ha fet caure el relat d’un altre testimoni sobre Jordi Sànchez També ha estat destacat el testimoni de l’agent que va analitzar els correus de Dolors Bassa, que en un primer moment ha dit que va donar instruccions a CCOO per permetre als treballadors absentar-se per votar l’1-O i, l’advocat Mariano Bergés li ha fet veure que no eren "instruccions" sinó que només recordava que es podia fer difusió d’aquest dret "si es considerava oportú".

Els agents que van submergir-se en milers de mails per redactar els atestats han testificat que no van trobar cap indici de violència, ni d'incitació a la violència ni de cap element que sustenti el relat de la rebel·lió. Així ho han admès, a preguntes de les defenses, els agents que van examinar els comptes de correu electrònic de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras





Aquest dimecres tampoc ha aparegut la violència. Almenys no en la mesura que demana el delicte de rebel·lió de què es vol acusar els líders independentistes. Durant els interrogatoris sí que s'ha parlat de tensió, d'hostilitat cap a la Guàrdia Civil, de càntics, d'insults i de crits contra els agents. A Bigues i Riells, on els agents van confiscar prop de deu milions de paperetes , els concentrats davant la nau industrial van llançar llaunes de Coca-Cola plenes i van colpejar vehicles policials. El resultat? Un retrovisor trencat. Un altre testimoni ha assegurat que la concentració davant del Departament de Treball el 20-S "no era pacífica" . Els concentrats els insultaven i cridaven en contra seva, i impedien la sortida de la comitiva judicial. Al final, van acabar sortint pel pàrquing d'un edifici adjacent, una via proposada pel personal de la mateixa conselleria.La setmana passada va estar marcada per la declaració del major Josep Lluís Trapero, que semblava desvincular el Govern dels Mossos i tombava una part substancial del delicte de rebel·lió . Aquest matí, però, l'encarregat d'analitzar els correus de Joaquim Forn ha denunciat que una "unitat d'acció" entre els responsables polítics i el major. I les proves? No n'hi ha. Preguntat per les defenses, el testimoni no ha pogut aportar cap correu concloent en aquest sentit . Ha dit, això sí, que "es desprenia" aquesta unitat d'acció i ha posat d'exemple algunes paraules o expressions en què van coincidir tant Forn, com Trapero i els Mossos poc abans de l'1-O.

