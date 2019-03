VÍDEO La Guàrdia Civil va fer un informe sobre el mail de Sànchez sense cap missatge enviat per ell

3.800 correus. 22 dels quals seleccionats per la causa. Aquestes són les xifres que ha declarat l'agent de la Guàrdia Civil que va analitzar el compte de correu de Jordi Sànchez, i que ha precisat que els va examinar personalment "un per un".Malgrat que, en resposta a preguntes de la Fiscalia, l'agent havia parlat de desobediència, de plans per aturar l'actuació dels cossos de seguretat o del registre de catalans a l'exterior, entre altres qüestions, l'interrogatori de Jordi Pina ha dilapidat tot el valor que pogués tenir el seu testimoni. L'agent ha acabat admetent que, de la vintena de correus adjuntats a la causa, cap d'ells havia estat enviat per Jordi Sànchez.Encara més: a preguntes de Pina, l'agent ha admès que no sabia qui eren els remitents d'aquests 22 missatges, tots els que va incloure al sumari, i que no va investigar tampoc la seva identitat ni la relació amb Sànchez-Posteriorment, i també a preguntes de Pina, també ha reconegut igualment que en cap dels correus rebuts per Sànchez s'incitava a actuar violentament.

