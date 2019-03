VÍDEO Així funciona TikTok, l'aplicació mòbil que ja ha desbancat Instagram

Ja fa mesos que està en boca de molta gent, sobretot del públic més jove: TikTok és l'aplicació de moda d'aquest 2019 (i de l'any passat), la més descarregada als Estats Units i una de les cinc més baixades a Europa. TikTok no deixa de guanyar seguidors. Però, de què va exactament?Està encarada principalment al públic jove, i són vídeos curts de màxim un minut que els usuaris comparteixen de forma gratuïta amb tots els internautes. Si bé a Instagram l'usuari escull quins perfils (i per tant, contingut) consumir, a TikTok és l'atzar el que reprodueix vídeos d'arreu... tot i que la intel·ligència artificial, a partir dels algoritmes pertinents, determina quins són els gustos dels usuaris i l'oferta es farà d'acord amb el consumidor.Són tot vídeos reals de gent d'arreu del planeta i de continguts molt variats: bromes, playbacks, trucs de màgia, salts espectaculars, gags, paisatges... es pot trobar de tot. L'interessant, segons els seguidors, és "deixar-te perdre": els vídeos es reprodueixen aleatòriament a la teva pantalla, i és possible interactuar amb ells posant m'agrada, desant vídeos, enviant-los... Per passar d'un vídeo a un altre només cal moure amunt o avall el dit de la pantalla.Com qualsevol xarxa social, aquí també es poden seguir usuaris. A través del cercador es poden trobar persones però també sons i etiquetes populars, d'aquesta manera es pot arribar als vídeos que interessen a l'usuari. Tot això va acompanyat d'un xat: a través de l'aplicació també es podran enviar missatges i vídeos.I on rau l'èxit? Possiblement en les nombroses opcions d'edició que presenten els vídeos: tots ells es poden acompanyar de cançons i inclouen un ampli ventall d'opcions per il·lustrar millor el que l'usuari desitgi gravar. TikTok permet utilitzar fons, efectes, emojis... I, a més, és possible fer diverses preses de vídeo quan estàs gravar i afegir fotografies als vídeos, entre presa i presa.Està disponible tant per iOS com per Android i és obra de la startup xinesa Bytedance, que va comprar Musical.ly (molt similar a TikTok) el novembre del 2017. No és fins l'agost de l'any passat que l'empresa es fusiona amb DouYin i va fer el salt a la fama.

