Investigadors catalans identifiquen el mecanisme de la metàstasi en tumors de pell avançats

Un equip d'investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) ha identificat els mecanismes que promouen la metàstasi en tumor de pell avançats. La seva recerca ha conclòs que fàrmacs com l'imatinib i el plerixafor, ja disponibles en la pràctica clínica per al tractament d'altres tipus de càncer, són capaços de frenar la metàstasi associada als casos més agressius de carcinoma escamós -el segon tumor de pell més freqüent-.Si bé la majoria de casos es tracten quirúrgicament, hi ha un percentatge de pacients en què el tumor reapareix i creix de forma més agressiva. Habitualment, es tracten amb quimioteràpia o radioteràpia convencional, però ara s'ha constatat que es poden utilitzar fàrmacs alternatius.L'estudi d'IDIBELL, en col·laboració amb investigadors de l'Hospital Universitari de Bellvitge i del programa ProCURE (IDIBELL-ICO), s'acaba de publicar a la revista Oncogene, i el signen els investigadors Adrià Bernat, Pilar Simon i Victòria da Silva del grup liderat per la Dra. Purificació Muñoz.Els investigadors recorden que està constatat que la majoria dels tumors contenen una població de cèl·lules tumorals anomenades cèl·lules mare, que són responsables del creixement del desenvolupament de metàstasis. Estudis previs del grup de la Dra. Muñoz, ja van demostrar que les característiques d'aquestes cèl·lules mare canvien a mesura que els carcinomes s'expandeixen. Es desconeixen, però, els mecanismes que promouen la invasió i la disseminació d'aquestes cèl·lules.Ara, els estudis d'aquest equip d'investigadors han detectat com s'activa la metàstasi i quin és el comportament de les cèl·lules mare tumorals, treballant a partir d'una anàlisi de metàstasi de pulmó en models de ratolí de carcinoma escamós avançat de pell. A partir d'aquí, l'equip de recerca va analitzar l'evolució de les cèl·lules en tumors de pell més agressius, per determinar si hi havia noves oportunitats terapèutiques.D'aquesta manera, els investigadors han observat que hi ha inhibidors com imatinib i plerixafor que bloquegen el desenvolupament de metàstasis de pulmó i que també podries ser efectius per al tractament de pacients amb carcinomes avançats de pell.

