Colau exigeix als estats europeus un impost contra l'especulació immobiliària

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha aprofitat la celebració de la cimera Eurocities a Brussel·les per plantejar una bateria de mesures contra l'especulació immobiliària als estats europeus. Colau ha proposat la creació d'un impost contra l'especulació, impulsar un pla de rescat europeu als barris per donar suport als projectes de renovació urbana i assegurar una despesa mínima de l'1,5% del PIB de cada estat europeu en polítiques d'habitatge.L'alcaldessa també ha exigit prohibir les Golden Visa, a través de les quals s'entreguen visats de residència a canvi d'inversions immobiliàries, per aturar pràctiques especulatives a les ciutats.Colau ha presidit conjuntament amb l'alcaldessa d'Estocolm, Anna König Jerlmyr, la presentació de la cimera, en què s'ha requerit a la Unió Europea la designació d'un vicepresident comunitari per liderar els assumptes urbans, i que els representants de les ciutats s’integrin en les xarxes de decisió.

