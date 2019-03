Un estudi de la URV relaciona la dieta mediterrània amb la qualitat de l'esperma

Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili constata que una major adherència a la dieta mediterrània s'associa a una millor qualitat de l'esperma. Investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la URV i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere i Virgili, que formen part de la Red CiberObn de l'Instituto Carlos III, i de la University of Utah, han dut a terme el primer estudi observacional, amb participants sans i en edat reproductiva, per tal d'esbrinar si existeix una associació entre els patrons dietètics saludables i la qualitat espermàtica. S'han tingut en compte més d'un centenar de participants. Fins ara no hi havia una evidència científica sòlida sobre la influència dels aliments en la qualitat de l'esperma.



Segons informen fonts de la URV, la infertilitat afecta el 15% de les parelles en edat reproductiva. Nombrosos estudis han posat de manifest que als països occidentals la qualitat del semen s'ha reduït gairebé a la meitat els darrers 40 anys. Aquesta disminució s'ha relacionat amb un estil de vida no saludable relacionat amb l'exposició a situacions d'estrès, el consum de drogues, tabac o alcohol, o el seguiment de dietes no saludables.

Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV. Foto: URV

La Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili ja havia descrit que alguns aliments de la dieta i alguns nutrients s'associaven amb una millora o empitjorament de la qualitat espermàtica i/o fertilitat. Tot i això, encara hi havia una falta d'evidència científica sòlida sobre el paper dels patrons dietètics en els paràmetres espermàtics.

Ara, investigadors d'aquest grup de recerca de la URV i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere i Virgili han dut a terme aquest nou estudi, amb la principal conclusió que una major adherència dels homes a la dieta mediterrània, rica en verdures, fruites, fruita seca, llegums, cereals i peix, s'associa a una millora de la qualitat espermàtica, i més concretament a una major mobilitat, paràmetre estretament relacionat amb la taxa de fecundabilitat de la parella.



Segons els investigadors, aquest treball afegeix més evidència en relació a la importància de la dieta sobre la qualitat espermàtica, i recomana de forma manifesta la necessitat de fer més estudis de qualitat per tal que, en un futur, es puguin realitzar recomanacions dietètiques a la població en general.



Els resultats del present estudi, finançat en part per l'International Nut and Dried Fruit Council (INC), realitzat pel doctor Albert Salas-Huetos, investigador postdoctoral actualment treballant en la University of Utah, i liderat per la investigadora Mònica Bulló, professora agregada i Jordi Salas-Salvadó, catedràtic i director de la Unitat de Nutrició Humana de la URV i cap del grup CiberObn, han estat publicats a la revista científica Scientific Reports (Nature Publishing Group) aquest març.