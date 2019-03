Karadzic, condemnat a cadena perpètua

Un tribunal de Nacions Unides a l'Haia ha decidit aquest dimecres augmentar la condemna a l'exlíder serbi bosnià Radovan Karadzic i imposar-li cadena perpètua, en el procés pel genocidi a Srebrenica i els crims de guerra comesos durant el conflicte de Bòsnia i Hercegovina (1992-1995) .La decisió d'imposar cadena perpètua a Karadzic, que prèviament estava condemnat a 40 anys pels mateixos fets, l'ha adoptat la Cambra d'Apel·lacions del Mecanisme Residual per als Tribunals Penals Internacionals, la cort de Nacions Unides que dirimeix els casos encara pendents de resolució final del Tribunal Penal Internacional per a l'Antiga Iugoslàvia (TPII).El jutge de la Cambra d'Apel·lacions Vagn Prüsse Joensen ha justificat la decisió d'augmentar la pena imposada a Karadzic en considerar que la condemna prèvia era massa lleu tenint en compte la gravetat dels delictes comesos sota la seva responsabilitat.Karadzic, de 73 anys, va ser condemnat a 40 anys de presó el 2016 pel TPII, que el va declarar culpable de genocidi per la matança de Srebrenica, en què les tropes serbobosnianes van acabar amb la vida de 8.000 homes musulmans bosnians.També va ser condemnat per crims de guerra i crims contra la Humanitat per haver actuat com el cervell polític de la campanya de neteja ètnica per eliminar bosnians i croats de les zones sota control dels serbis de Bòsnia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor