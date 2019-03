Els magistrats del tribunal de l'1-O no aniran a la reunió de dijous de la Junta Electoral sobre els llaços

Els magistrats del tribunal que jutja l'1-O Ana Ferrer i Luciano Varela no assistiran a la reunió de la Junta Electoral Central (JEC) de dijous a la tarda que aborda la decisió sobre els llaços grocs a edificis de la Generalitat. Fins ara, tots dos s'han abstingut de participar en deliberacions sobre aspectes que afectin Catalunya.Fonts jurídiques expliquen que quan s'han abordat aquests temes han sortir de la sala i s'han esperat a part. Com que la reunió que es fa dijous a les cinc de la tarda al Congrés dels Diputats només tractarà sobre el tema dels llaços, els magistrats no hi aniran. Dijous a la tarda, a més, està prevista sessió del judici de l'1-O al Tribunal Suprem, que no s'interromprà a causa de la reunió de la JEC.Fonts jurídiques han confirmat que cap dels dos magistrats (els únics designats de la Sala Penal del Suprem per anar a la JEC) assistirà a la reunió de dijous a la tarda al Congrés perquè tracta únicament sobre el tema dels llaços. Des de la primera reunió, dilluns 11 de març, aquests dos magistrats s'han abstingut de participar en cap deliberació que afecti temes sobre el procés i Catalunya.La JEC es reunirà dijous per prendre una decisió sobre l'actuació del president de la Generalitat, Quim Torra, respecte a l'ordre de retirar els llaços de les façanes dels edificis de la Generalitat. Dimarts passat va expirar el nou termini que li va donar perquè acatés la petició, i després de rebutjar també les al·legacions demanades pel president de la Generalitat, que demanava aclariments i apuntava que estava pendent d'un informe del Síndic de Greuges.En cas que consideri que hi ha hagut un incompliment, la JEC té sobre la taula tres possibilitats d'actuació que es poden solapar: obrir un expedient sancionador que pot derivar en una multa de fins a 3.000 euros, ordenar a les forces policials que retirin els llaços, i traslladar el cas a la Fiscalia perquè –si ho determina- obri la via penal per desobediència, tal com va fer amb l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, condemnada a sis mesos d'inhabilitació per desobediència en negar-se a retirar l'estelada de l'ajuntament a les campanyes del 2015.

