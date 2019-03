El guàrdia civil que va revisar el correu de Cuixart diu que no va trobar cap coordinació amb el Govern per l'1-O

El sergent de la guàrdia civil que va estudiar els correus electrònics del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha admès al Tribunal Suprem que de la seva anàlisi no ha constatat cap coordinació entre el Govern i l'entitat cultural en l'organització de l'1-O ni tampoc d'on sortien els fons per a l'organització del referèndum.El sergent (TIP S71761E) ho ha admès en resposta a preguntes de l'acusació popular de Vox. Durant l'interrogatori, l'advocat Benet Salellas, de l'equip de defensa de Cuixart, ha posat en relleu un error en un atestat elaborat pel sergent, ja que va identificar Marta Rovira Martínez com a secretària general d'ERC, quan el nom complet de la dirigent republicana és Marta Rovira Vergés.En respostes a la fiscalia, el sergent ha explicat que va analitzar correus com un que es referia al 20-S i "es feia eco d'unes paraules de Jordi Cuixart en què demanava als catalans assistir a la concentració de la Conselleria d'Economia". En resposta a Salellas, ha dit que en el correu es convocava la gent a anar "massivament" a la concentració, i ha admès que "parlava d'una convocatòria ferma i també pacífica".El guàrdia civil també ha fet referència un correu que incloïa una nota de premsa sobre la participació de l'entrenador de futbol Pep Guardiola en un acte on "demanava el suport de la comunitat internacional". Salellas li ha preguntat quin interès té això per a la investigació. "Em va semblar interessant per a la investigació", ha dit, tot remarcant que la seva tasca era "d'anàlisi, no investigadora".De fet, ha explicat que en un acte correu es parlava d'un informe "elaborat per diversos actors" que estava en projecte i que, un cop acabat, "es remetria a organitzacions internacionals com l'OCDE, el Consell d'Europa i l'ONU". En relació a l'informe, el guàrdia civil ha afegit que "com que no anava dirigit a la societat civil, sinó a organitzacions internacionals, caldria l'acció conjunta i coordinada del Govern i del Diplocat".També ha detallat correus rebuts amb queixes, com ara un empleat de banca que "recriminava a Òmnium que donés pautes als catalans per treure diners de les entitats bancàries" o un altre que "retreia a Òmnium l'ús d'unes imatges" que feien referència a la campanya 'Casa nostra, casa vostra'.Fonts d'Òmnium han destacat que del compte de Cuixart es van extreure 34.000 correus, dels quals se n'han seleccionat 17, i del compte de la presidència d'Òmnium uns 500, dels quals se n'han seleccionat 3.

