Colau descarta penjar de nou el llaç groc tot i la petició majoritària de l'oposició

La Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat restituir el llaç groc en suport als presos polítics a la façana del consistori però el govern municipal no executarà la proposició. La proposta del PDECat ha rebut el suport d'ERC i la CUP, els vots en contra de Ciutadans, el PSC i el PP i l'abstenció de Barcelona en Comú. El tinent d'alcaldia de Drets de la Ciutadania, Jaume Asens, ha justificat la decisió perquè no vol entrar en una "guerra de símbols" en període electoral en considerar que "no és el més adequat".El sentit de vot a la proposició també era referent a un altre punt, en què el PDECat demanava condemnar l'atac que l'Ajuntament de Barcelona va patir la matinada del dijous 14 de març quan un grup d'encaputxats va despenjar el llaç groc i que el consistori presenti una denúncia contra els protagonistes d'aquesta acció.El regidor del Grup Demòcrata, Jordi Martí, ha defensat que el llaç no és un símbol partidista ni independentista i el regidor d'ERC Jordi Coronas ha recordat que dos terços del ple van aprovar penjar-lo a la façana. Per part de la CUP, la regidora Maria Rovira ha argumentat que la neutralitat de les institucions no existeix "en un marc de conflicte".

