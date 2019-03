Les víctimes de l'accident de Freginals demanen que es tanqui la instrucció tres anys després del sinistre

L'autocar accidentat Foto: ACN

La instrucció de l'accident de Freginals (el Montsià), on van morir 13 estudiants d'Erasmus quan tornaven de les falles de València, segueix oberta just quan es compleixen tres anys del sinistre.Els dos sobreseïments provisionals decretats des del jutjat d'Amposta han provocat una investigació fracturada i més llarga del que voldrien les acusacions particulars. El cas es va reobrir per tercera vegada el juny passat per l'Audiència de Tarragona, que reclamava nous peritatges del vehicle i la revisió d'un expedient laboral obert al propietari de l’autocar, i que encara no s'han fet.Les famílies de les víctimes confien que les diligències concloguin en breu i deriven en un judici per responsabilitat penal per poder començar a "tancar la ferida".Sis mesos després de l'accident, el novembre del 2016, el jutjat número 3 d'Amposta va arxivar per primer cop el cas de Freginals, descartant prendre declaració al conductor de l'autocar sota l'argument que no hi havia indicis de delicte en la seva actuació. El gener de 2017, un canvi de titular al jutjat d'Amposta va suposar la primera reobertura del cas, justament per prendre declaració al xofer i corregir aquesta diligència que el primer magistrat havia descartat. Unes setmanes després, el conductor va declarar a Amposta que no havia tingut consciència d'adormir-se o fatigar-se, però que el vehicle se li havia descontrolat. El peritatge dels Mossos d'Esquadra havia acreditat que l'home havia fet els descansos pertinents, que no havia pres alcohol o drogues, i que tampoc s'havia manipulat cap aparell tecnològic del vehicle.Mig any més tard, el jutjat d'Amposta va tornar a arxivar el cas. Concloïa que no existien motius suficients per obrir un procediment penal contra el conductor per 13 suposats delictes d'homicidi imprudent i 42 de lesions imprudents, tal com sol·licitaven la Fiscalia i les acusacions particulars. El jutge argumentava que les diligències no permetien constatar que el conductor presentés somnolència conscient o que no hagués respectat la necessària cautela i perícia com a professional.Els advocats de les víctimes i la Fiscalia van presentar recursos de reforma i subsidiaris d'apel·lació a l'Audiència de Tarragona, que els va acceptar i va reobrir per tercera vegada la instrucció del cas de l'accident el juny passat. La interlocutòria de l'ens provincial demanava revisar l'expedient sancionador que la Inspecció de Treball va obrir contra el propietari del vehicle. Aquest expedient s'havia iniciat per falta d'informació i de formació del conductor en riscos laborals, i per deficiències en la vigilància de la salut del treballador. Els magistrats de l'Audiència requerien la documentació per considerar-la "necessària i útil" a l'hora d'esclarir si el xofer estava cansat o fatigat. També reclamaven un nou peritatge del sistema de frens després que el conductor declarés que es podria haver bloquejat una roda durant la frenada, amb l'asfalt mullat.Segons fonts judicials, les diligències encara no s’han fet i, per aquest motiu, les acusacions particulars es queixen de la lentitud amb què s'ha desenvolupat la instrucció en general, que s'ha allargat "més del desitjable". Els advocats consultats per l’ACN lamenten que no s'hagi executat cap comissió rogatòria per prendre declaració a testimonis que ja van tornar als seus països o que els informes forenses d'alguns ferits no hagen arribat als advocats fins fa poc més d'una setmana. També es mostren sorpresos per "la passivitat" amb què s'està investigant la responsabilitat d'un accident on van morir 13 persones i desenes van resultar ferides.Les famílies, com han informat alguns dels seus advocats, confien que la instrucció s'enllesteixi en breu i que el cas derivi en un judici penal "el més aviat possible", per poder "començar a tancar la ferida" i fer el dol.Mentrestant, la via civil ha començat a determinar responsabilitats i indemnitzacions i s'han començat a pagar "amb comptagotes" avenços de les indemnitzacions. Els advocats consultats consideren que s'han fet "les aportacions mínimes" per complir amb la llei de contractes de les assegurances i per evitar que incrementen els interessos.

