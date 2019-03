La Fiscalia investiga si Buch va enviar un agent dels Mossos a fer d'escorta de Puigdemont

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha iniciat una investigació per les possibles tasques de protecció i escorta de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que un mosso d'Esquadra hauria fet mentre era assessor de seguretat del Departament d'Interior. Arran d'una denúncia de Cs, la fiscalia creu que càrrecs d'Interior podrien haver comès delictes de prevaricació i malversació pel fet que l'agent realment no tenia funcions dins del departament, sinó que protegia els moviments de Puigdemont a Bèlgica i en viatges per Europa.Els diputats de Cs al Parlament Carlos Carrizosa, Matías Alonso i Jean Castel van presentar aquest dimarts un escrit a la Fiscalia Superior on explicaven que el conseller d'Interior, Miquel Buch, nomenar de forma "discrecional" el 25 de juliol del 2018 un mosso d'Esquadra, L.E.M., com a personal eventual del departament, amb el càrrec d'assessor en matèria de sistemes de seguretat i un sou brut anual d'uns 60.000 euros.No obstant això, Cs diu que el mosso en realitat fa funcions de protecció o escorta de Puigdemont, i el partit ha aportat diverses fotografies i missatges apareguts en xarxes socials, dels que "almenys aparentment es desprèn" que aquest mosso hauria fet aquestes tasques, tant a Bèlgica com en altres desplaçaments de Puigdemont per diversos països europeus.El fiscal afirma que "la decisió de subministrar un servei d'escorta, amb càrrec a l'erari públic, en favor d'una persona contra la que consta dictada una interlocutòria de processament ferma i la subsegüent ordre de recerca i captura per greus delictes" podria suposar un delicte de prevaricació administrativa i un altre de malversació de fons públics. En serien responsables "aquelles autoritats o funcionaris públics que amb la seva conducta haguessin propiciat o afavorit" aquests fets, a banda de les responsabilitats del propi mosso d'Esquadra.Per tot això, el fiscal superior obre diligències d'investigació i demana als Mossos d'Esquadra que investiguin si aquest agent va fer funcions de protecció, custòdia o escorta de Puigdemont des que va ser nomenat assessor d'Interior, i en quines dates i llocs hauria treballat, i si ho va fer amb coneixement o aquiescència d'autoritats o funcionaris d'Interior. El fiscal també vol saber la situació administrativa del policia respecte el cos dels Mossos d'Esquadra mentre era assessor del departament, el sou que percebia com a assessor i detalls de quina manera feia aquesta funció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor