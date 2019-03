L'advocat de Quim Forn, signant del manifest a favor d'Arcadi Espada

Xavier Melero, l'advocat de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn en el judici de l'1-O, és un dels signants del manifest en suport del periodista Arcadi Espada, segons ha avançat aquest dimecres El Periódico . Melero és amic personal d'Espada de fa anys, i no ha amagat mai aquesta relació. L'advocat va assistir, juntament amb Espada, a diverses de les reunions fundacionals de Ciutadans, tot i que després es va desvincular de la formació taronja El manifest, "En defensa d'Arcadi Espada" , denuncia el que els signants consideren un "assetjament" al periodista després que aquest fos expulsat per Risto Mejide del seu programa de televisió , en fer unes controvertides declaracions sobre els nens amb síndrome de Down i la responsabilitat dels seus pares. El text considera que les afirmacions d'Espada han donat lloc a un nivell d'"assetjament" que "excedeix de molt els estàndards de crítica" acceptables.Entre els signants hi ha habituals de la dreta mediàtica i política i del nacionalisme espanyol, com ara Fernando Savater, Fernando Sánchez Dragó, Federico Jiménez Losantos o la flamamnt candidata del PP a Barcelona per al 28-A, Cayetana Álvarez de Toledo . Però també s'hi ha sumat un artista tradicionalment considerat com a proper a l'esquerra espanyola i madrilenya com és Joaquín Sabina.

