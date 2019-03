Un guàrdia civil diu que es volia usar del registre de catalans a l'exterior com a cens

L'agent de la Guàrdia Civil que va analitzar els correus de l'exconsellera Meritxell Borràs ha assegurat que estava previst fer servir el registre de catalans a l'exterior per fer una prova pilot per al projecte de vot electrònic que estava desenvolupant el Departament de Governació. El guàrdia civil (TIP R51133F) ha afegit que dels correus se'n després que es volia fer servir aquest registre "com una espècie de cens electoral" en una prova pilot.De fet, ha assegurat que un correu signat per algunes delegacions a l'estranger de l'ANC i d'associacions de catalans a l'exterior demanaven que "en el decret de convocatòria del referèndum constés com a base censal el registre de catalans a l'estranger". Durant el judici, les defenses han argumentat que la campanya que es va fer per crear aquest registre no té res a veure amb l'1-O, sinó perquè els catalans a l'estranger que s'hi apuntessin tinguessin avantatges com la targeta sanitària.L'agent ha explicat que va trobar un total de 13 correus relacionats amb el projecte de creació de vot electrònic i que es parlava de la creació de tres comitès, en un dels quals, l'executiu, en formava part l'exconsellera Borràs. També ha afegit que hi havia persones d'altres departaments. Segons ha explicat, en els correus es constata que "hi havia preparació i contactes" amb una empresa, "a qui suposadament anaven a fer un contracte menor".Segons el guàrdia civil, en un dels correus que es parlava d'un projecte pilot "sí que es feia referència a utilitzar el registre de catalans a l'estranger". "En un correu s'especificava que es faria servir el registre de catalans a l'estranger i que calia fer publicitat perquè s'apuntés més gent", ha explicat en resposta a l'advocada de l'Estat. A més, ha dit que també estudiaven "la possibilitat d'implicar el Departament d'Afers Exteriors" i que les despeses de la prova pilot "es repartissin en funció del que participés cadascú".L'advocada de l'Estat ha preguntat si dels correus es desprenia que el registre de catalans a l'estranger s'utilitzaria com a cens electoral. L'agent ha dit que "per al projecte pilot sí, s'utilitzaria com una espècie de cens electoral". De fet, s'ha referit a un correu que incloïa una carta signada per les delegacions de l'ANC a Brussel·les, Luxemburg, els EUA i altres "dos o tres" associacions de catalans a l'exterior, on es demanava suport al projecte i "se sol·licitava que en el decret de convocatòria del referèndum constés el registre de catalans a l'estranger com a cens electoral".En respostes a la Fiscalia, el guàrdia civil també ha dit que en els correus es feia referència a un avantprojecte de llei de vot electrònic, però que desconeix si es va arribar a executar tot el que posava en el text. A mes, ha citat un document d'unes 170 pàgines en què hi havia "terminis" i "una memòria econòmica".A més, l'agent ha dit que en un correu es van plantejar dubtes de si el projecte es veuria afectat per la impugnació per part del govern espanyol d'algunes partides pressupostàries del Govern. "La conclusió era que no, perquè la partida que en un primer moment anava a portar la conselleria de Borràs, després Economia va decidir dividir-la en altres departaments", ha afegit.En respostes a el lletrat de Meritxell Borràs, Xavier Melero, l'agent ha explicat que els primers correus referents al vot electrònic són del 2016, però que els que fan referència a la prova pilot són "de febrer i març del 2017". També ha admès que un dels correus "posa les bases" per fer "una negociació amb la Junta Electoral Central" per portar a terme el projecte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor