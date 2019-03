Jaume Cabré, Carme Ruscalleda, Clara Peya, Maria Bohigas i el Museu de Lleida, Premis Nacionals de Cultura

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA) ha anunciat aquest dimecres els Premis Nacionals de Cultura 2019, que enguany reconeixen l'escriptor Jaume Cabré, l'editora i traductora Maria Bohigas, la cuinera Carme Ruscalleda, la compositora i intèrpret Clara Peya, l'artista Josep Ponsatí i la historiadora de l'art i ambaixadora a la Catalunya Nord de l'art català d'avantguarda Josefina Matamoros.El Museu de Lleida, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), la Federació d’Ateneus de Catalunya i Litterrarum Móra d’Ebre - fira d’espectacles literaris també han estat distingits amb un Premi Nacional de Cultura, els més rellevants que atorga la Generalitat en l’àmbit cultural. La cerimònia tindrà lloc el dijous 4 de juliol al Teatre L'Artesà d'El Prat de Llobregat, a punt de reobrir les seves portes.Els Premis Nacionals de Cultura celebren el 2019 la 44a edició i per onzè any consecutiu són concedits pel plenari del CoNCA, que actualment està format per Carles Duarte, David Albet, Mercè Gisbert, Pilar Parcerisas i Isona Passola. Com ha destacat el Consell, en els premiats d'enguany hi conflueixen "l'excel·lència i la innovació, així com una visió integral del territori —de la Catalunya Nord a les Terres de l’Ebre, de Barcelona a Lleida— i una àmplia representació generacional". S'ha volgut reconèixer a "exponents de la cultura popular i també de l'avantguarda artística, i reivindiquen el paper fonamental de la dona en la vida cultural".En el terreny literari, els Premis han distingit en aquesta edició l'editora de Club Editor i traductora, Maria Bohigas, i a l'escriptor Jaume Cabré, autor de títols com Senyoria (1991), L'ombra de l'eunuc (1996), El sentit de la ficció (1999), Les veus del Pamano (2004) o Jo confesso (2011). El CoNCA també ha guardonat a Litterarum Móra d’Ebre · Fira d’espectacles literaris amb el Premi Nacional de Cultura per "construir un espai on conflueixen literatura i espectacle en totes les seves disciplines, des de les arts escèniques fins a les musicals, prenent com a eix la llengua catalana".Els Premis Nacionals de Cultura 2019 també han recaigut en Josefina Matamoros, ambaixadora a la Catalunya Nord de l'art català d'avantguarda, ho ha fet al capdavant de projectes culturals a Perpinyà i Cotlliure i com a directora del projecte del Musée d’art moderne de Céret, i l'escultor Josep Ponsatí, amb vincles amb París i Nova York, va introduir el minimalisme escultòric a Catalunya amb les seves singulars peces inflables de dimensions monumentals integrades al paisatge.Per reconèixer la innovació, els Premis han distingit també la compositora i intèrpret Clara Peya, "veu transgressora capaç d’hibridar la música de cambra, el jazz, el pop i l’electrònica, fidel al seu piano i compromesa amb la llibertat d’expressió en escena".La gastronomia s'incorpora enguany als Premis amb Carme Ruscalleda, que, segons el CoNCA, és "capaç de combinar l’avantguarda i la tradició culinària del país des de la reivindicació del producte arrelat al territori".En aquesta edició dels premis, s'ha guardonat tres entitats que han contribuït "a la construcció del país amb la conservació i difusió del nostre patrimoni artístic i de la nostra identitat compartida". El CoNCA ha reconegut "l'extraordinària tasca" del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que "ha permès prestigiar el nostre patrimoni arquitectònic i urbanístic i consolidar un arxiu de referència en l’àmbit nacional i internacional"; la Federació d'Ateneus de Catalunya, "canalitzadora de la llarga i valuosa tradició ateneista catalana en la defensa de la cultura i la llengua pròpies", i el Museu de Lleida, premiat "pel servei que fa al territori i la rellevància de la seva col·lecció, fruit de la concentració i la fusió de béns arqueològics, col·leccions antigues i art de diverses disciplines i objectes artístics".

