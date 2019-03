Amnistia Internacional demana canvis legals contra el racisme arran dels atacs a Canet i Castelldefels

A les portes del Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial que es commemorarà el 23 de març, Amnistia Internacional (AI) ha sortit al pas dels atacs racistes registrats a Canet de Mar i Castelldefels contra menors no acompanyats allotjats en centres. L'entitat considera que la discriminació racial és un problema "invisibilitzat" a l'estat espanyol i planteja una reforma del codi penal per abordar-lo de forma òptima.AI considera que el Codi Penal hauria d'incloure en la definició dels delictes d'odi els motivats per la raça, la nacionalitat i la identitat de gènere. També demana a les administracions que els sospitosos dels atacs racistes siguin posats a disposició de la justícia mitjançant una investigació "ràpida i imparcial". Unes investigacions que, segons l'entitat, s'han de fer d'ofici, independentment que la víctima vulgui o no denunciar.A més, posa sobre la taula l'impuls d'una legislació general contra la discriminació, que sigui aplicable al lloc de treball i residència, en l'accés a la sanitat, a l'educació en les prestacions socials, l'habitatge i locals d'oci i lleure."Ens preocupa la manca de prioritat per a l'adopció de mesures polítiques i per prevenir i combatre el racisme i la xenofòbia, especialment contra la població migrant, i grups vulnerables com en el cas de menors no acompanyats», assegura Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional a l'estat espanyol. L'organització també alerta del perill que poden suposar discursos "irresponsables" de polítics relacionant immigració amb criminalitat."La manca de dades i d’investigacions sobre aquesta qüestió, així com l'absència d'una política activa contra el racisme i la xenofòbia fan que hi hagi una opacitat absoluta pel que fa als atacs racistes a Espanya", defensa Beltrán. "D'altra banda, la inexistència d'òrgans independents de promoció de la igualtat o per assegurar l'adequada implementació de polítiques, legislació i investigació d'aquests atacs de caràcter racista mostren una voluntat política insuficient per conèixer la seva dimensió i abordar-la», conclou.

