El TC denega aixecar la suspensió de Puigdemont com a diputat

El TC denega la petició de Puigdemont d’aixecar cautelarment la seva suspensióEls magistrats afirmen que implicaria avançar una sentència estimatòria del seu recursACN Madrid .- El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat denegar la petició de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de deixar sense efecte de manera cautelar la interlocutòria del Tribunal Suprem del 9 de juliol del 2018 que el suspenia de funcions i càrrecs juntament a la resta de processats per rebel·lió. Puigdemont adduïa que el Suprem havia vulnerat els seus drets fonamentals, com el de la representació política, i demanava una rectificació mentre els magistrats no resolien el seu recurs d’empara.El Tribunal Constitucional, ja va evitar valorar la suspensió en una primera ocasió al gener del 2019, quan Puigdemont li va demanar que ho fes de manera urgent. Ara considera que en tràmit processal actual “no es pot fer l’anàlisi de la qüestió de fons ni s’han de qüestionar les bases fàctiques que la sustenten, ni tampoc anticipar indegudament el que ha de ser resolt en una oportuna sentència”. Segons el Constitucional, accedir a la petició de Puigdemont i aixecar cautelarment la suspensió que pesa contra ell “equivaldria a anticipar una eventual decisió estimatòria del recurs d’empara i suposaria no aplicar temporalment una norma de rang legal”.L’origen es troba en la decisió del jutge instructor de la causa al Suprem, Pablo Llarena, d’aplicar l’article 384 bis del Codi Penal per suspendre Puigdemont i la resta de processats del seu càrrec de diputat electe i impedir d’aquesta manera que votessin als plens, fet que deixava sense majoria les formacions independentistes a la cambra catalana.L’advocat de Carles Puigdemont, Diego Alonso-Cuevillas, va presentar un recurs on assegurava que no corresponia a l’instructor decidir la suspensió del càrrec, i en tot cas només es podria fer en aquelles persones que estiguessin empresonades. Al seu recurs, Cuevillas recordava la sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans del 20 de novembre del 2018 que condemnava Turquia per no haver vulnerat els drets d’un diputat kurd, i demanava una decisió primer urgent, i després cautelar.Els magistrats ja van denegar la primera petició per deixar sense efecte de manera urgent la decisió de Llarena, i ara ho fan amb la cautelar adduint que no poden adoptar una decisió cautelar com la que demana Puigdemont perquè suposaria avalar la seva tesi abans d’emetre una sentència sobre el recurs d'empara presentat per la defensa.També rebutgen aplicar ara la doctrina marcada pel Tribunal Europeu dels Drets Humans perquè “en tot cas serà la sentència la que arribarà a resoldre el fons de la qüestió i la que deduirà si es pot aplicar la jurisprudència del Tribunal Europeu al cas particular” de Puigdemont.

