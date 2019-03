Xavi i Piqué lideren la convocatòria de la selecció catalana contra Veneçuela

PORTERS

Edgar Badia (Elx) i Isaac Becerra (Nàstic)



DEFENSES

Piqué (FC Barcelona), Montoya (Brighton), Bartra (Betis), Aleix Vidal (Sevilla), Didac Vilà (Espanyol), Cucurella (Eibar) i Muniesa (Girona)



MIGCAMPISTES

Xavi (Al Sadd), Víctor Sánchez (Espanyol), Pere Pons (Girona), Melendo (Espanyol), Jordán (Eibar), Granell (Girona), Oriol Romeu (Southampton) i Aleix Garcia (Girona)



DAVANTERS

Bojan (Stoke City), Sergio García (Espanyol) i Marc Cardona (Eibar)

PORTERS(Elx) i(Nàstic)DEFENSES(FC Barcelona),(Brighton),(Betis),(Sevilla),(Espanyol),(Eibar) i(Girona)MIGCAMPISTES(Al Sadd),(Espanyol),(Girona),(Espanyol),(Eibar),(Girona),(Southampton) i(Girona)DAVANTERS(Stoke City),(Espanyol) i(Eibar)

Ja hi ha llista per al proper partit de la selecció. La Federació Catalana de Futbol ha fet públics aquest dimecres els noms dels 20 convocats pel seleccionador, Gerard López, per al matx que disputaran el proper dilluns les seleccions masculines de futbol de Catalunya i Veneçuela dilluns que ve al camp de Montilivi, a Girona. Una convocatòria que lideren dos noms de pes de la història recent del Barça: un en actiu al club, Piqué, i un altre, Xavi, al retir anticipat Qatar.La llista conté només 20 noms, en comptes dels preceptius 22. Gerard convocarà dos jugadors més abans de dilluns, per ocupar la vacant de darrera hora dels jugadors de l'Osca Enric Gallego i Àlex Gallar.La llista de convocats, de fet, ha ballat fins a darrera hora per les negatives de diversos clubs a permetre als seus jugadors disputar el partit. És el cas del mateix Osca, el Rayo Vallecano o el Valladolid. En aquest sentit, la data de l'amistós, en la recta final de la competició de lliga, no ha afavorit que els clubs donessin permís als seus jugadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor