Arxiven la causa contra Montse Venturós pel decret de convocatòria de l'1-O

La Fiscalia de Manresa ha arxivat les diligències en relació al decret de convocatòria de l'1-O que havia obert contra l'alcaldessa inhabilitada de Berga, Montse Venturós. "Avui m'han comunicat l'arxivament de la causa oberta per haver donat suport al referèndum de l'1 d'octubre", segons ha anunciat la mateixa Venturós."No oblidem les persones empresonades i exiliades pel mateix. I ho tenim clar: ho tornaríem a fer", ha afirmat Montse Venturós en una publicació a Twitter.Segons recull la interlocutòria, no hi ha prou elements que demostrin que la investigada "hagués incomplert el requeriment del TC, ni que hagués col·laborat efectivament en la celebració del referèndum".L'arxivament d'aquesta causa és un dels diferents casos que s'estan vivint les últimes setmanes. Al gener, el fiscal va arxivar ja les causes contra dels alcaldes de les capitals de comarca veïnes, com són Valentí Junyent (PDECat), de Manresa, i Dionís Guiteras (ERC), de Moià, entenent que no hi havia prou elements que demostressin que tots dos van participar en el referèndum. També va arxivar la causa de l'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega.