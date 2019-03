MAPA Aquesta va ser la força territorial de Cs el 2015

Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, els vots rebuts per Ciutadans i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.Cs es va limitar el 2015 a presentar candidatures a l'àrea metropolitana de Barcelona i a municipis de la costa, des de Mont-roig del Camp fins a Tossa de Mar, amb alguna candidatura puntual més. A diferència de formacions com el PP, va evitar la conformació de llistes fantasma i va centrar els esforços allà on podia aconseguir representació, sobretot municipis mitjans i grans.: 10,2%84Roda de Berà (17,4%), Cunit (16,6%), Salou (16,3%), Vila-seca (15,5%) i Montcada i Reixac (15,2%).Santa Coloma de Farners (4,3%), Castellar del Vallès (4,8%), Arenys de Mar (4,8%), Palafrugell (5,1%) i Pineda de Mar (5,3%).Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, els vots rebuts per Ciutadans i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.

