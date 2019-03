MAPA Aquesta va ser la força territorial del PP el 2015

Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, els vots rebuts pel PP i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.El PP va presentar un gran nombre de candidatures el 2015, però moltes d'elles eren fantasma i, per tant, van rebre resultats pobres, cosa que fa que el vot mitjà sigui baix. Els resultats més dignes els va assolir a les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, a municipis de la costa, a les Terres de l'Ebre o a determinats ajuntaments de Ponent.: 5,8%461Badalona (34,2%), Horta de Sant Joan (28,8%), Castelldefels (27,2%), Corbera d'Ebre (18,3%) i Creixell (15,4%).Badalona (34,2%), Castelldefels (27,2%), Begues (14%), Ulldecona (13,8%) i Castelló d'Empúries (13,4%).A causa del gran nombre de llistes fantasma que va presentar el PP, hi ha 40 municipis en què tan sols va aconseguir un sol vot (com a Sant Jaume de Frontanyà, Bellprat, Tiurana, Granera, Nalec...), i a 22 més, en va rebre només dos (Sant Sadurní d'Osormort, Vallfogona de Riucorb, Josa i Tuixén, Vallclara, Conesa...).Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, els vots rebuts pel PP i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.

