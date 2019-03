Surt a la llum un conjunt de pintures rupestres a Sant Fruitós del Bages

Sant Fruitós de Bages alberga unes pintures rupestres que daten de finals del Neolític, d'uns 5.000 anys d'antiguitat. La Generalitat ha declarat aquest conjunt pictòric com a BCIN (Bé Cultural d'Interès Nacional) i ha protegit la zona amb una tanca metàl·lica per tal d'evitar que es malmetin aquests elements.Aquest conjunt pictòric va ser descobert per un escalador a la zona de Les Brucardes, concretament en el camí que voreja el riu Llobregat, entre la Font de la Tolega i el Pla dels Rovellons.Es tracta d'un conjunt del tipus Art Esquemàtic amb un disseny molt bàsic, representant els mínims trets només per poder identificar els elements. El visitant hi podrà veure la representació d'un sol, unes barres i diverses formes d'animals.Les pintures es troben en un mural d'una petita bauma de 3 metres de llargària per 0.50 d'alçada en sobre una paret de roca calcària feble i que per tant afavoreix la ràpida erosió. Per tal de protegir les pintures, la Generalitat ha instal·lat una tanca perimetral a l'entorn de la zona.Aquest divendres s'ha fet l'acte de recepció de les claus que obren i tanquen la zona i a partir d'ara serà l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages l'encarregat de permetre l'accés a la zona concertant prèviament la seva obertura en cas que es vulgui veure el conjunt de pintures.Des de l'Ajuntament es treballa per tal que les visites es puguin gestionar a través d'una entitat del poble. Els membres de l'entitat rebran prèviament informació específica per tal de poder explicar el conjunt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor