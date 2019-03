Els treballadors del metro decideixen si fan vaga per l'amiant en un clima de tensió amb TMB

Un adhesiu avisa de l'exposició dels treballadors del metro a l'amiant. Foto: Adrià Costa

Aquest dijous serà un dia clau en l'evolució del conflicte per la crisi de l'amiant al metro de Barcelona . Els 3.000 treballadors del metro estan citats a una assemblea que haurà de decidir si convoca una nova vaga. El comitè d'empresa presentarà una proposta que preveu aturar el servei en algun moment de l'abril i l'assemblea haurà de debatre si l'aprova i de quina manera l'executa. Tot plegat mentre les relacions entre TMB i el sindicat continuen deteriorades.La principal exigència del comitè d'empresa a la direcció és que TMB reconegui que tots els empleats del metro han estat exposats a l'amiant. Actualment l'empresa ha inclòs 1.482 treballadors al pla de prevenció per l'amiant, 418 dels quals estan jubilats. L'empresa considera que només els empleats de manteniment i magatzem s'han exposat al material contaminant però els sindicats consideren que tots els treballadors hi han estat sotmesos, sigui de manera directa o indirecta.El reconeixement a l'exposició és una qüestió cabdal, ja que és un pas necessari per optar a demanar prestacions, canvis de llocs de treball, prejubilacions, baixes laborals i fins i tot reconeixements de malalties professionals. Fins ara, dels 1.482 treballadors que ja han completat totes les proves mèdiques, 22 pateixen afectacions lleus per l'exposició a l'amiant i dos més estan de baixa mentre els metges estudien si pateixen alguna afectació greu que pugui ser reconeguda com a malaltia professional.Les fonts sindicals consultades percoincideixen a assenyalar el deteriorament de relacions entre comitè d'empresa i TMB. El representant de la UGT Jordi Gómez fins i tot parla de "relacions trencades" i des de la CGT s'expressen en els mateixos termes. A dia d'avui, les relacions entre la direcció i els representants dels treballadors es redueixen a les reunions del comitè de seguretat i salut, on és evident que les discrepàncies no s'han esvaït.Gómez insisteix en la demanda de reconèixer l'exposició a tots els treballadors i planteja com a possible mesura d'acord que almenys TMB ampliï el registre actual. Des de l'empresa, però, no es preveu fer-ho i argumenten que ja s'ha activat una campanya de detecció de malalties respiratòries per a tots aquells empleats no inclosos al pla de prevenció per l'amiant.Mònica Benito és membre del comitè per CCOO i considera que l'alternativa oferta és insuficient. "Ara estan fent inventari i mesuracions ambientals però no poden saber com ha afectat l'amiant als treballadors des de fa anys", argumenta. David Vázquez, del sindicat CIM, també insisteix en la demanda a l'empresa de rentar de manera centralitzada la roba de feina dels treballadors exposats a l'amiant.Des del sindicat Solidaritat Obrera, Ángel González afegeix que a banda d'incloure tots els treballadors al pla de prevenció és necessari que TMB presenti un pla de retirada de tot l'amiant present a la xarxa de metro. En aquest sentit, l'empresa calcula que d'aquí a quatre anys s'haurà pogut retirar el rastre del material contaminant en trens, instal·lacions i elements de fibrociment de la xarxa de metro.En un comunicat del comitè d'empresa a la plantilla, al qual ha tingut accésels sindicats dirigeixen un missatge clar als empleats. "Si no exercim la pressió necessària perquè la situació canviï, els companys hauran d'enfrontar-se a un calvari personal i judicial per demostrar la seva exposició a l'amiant", diuen.Aquest dijous l'assemblea celebrarà una sessió al matí i una a la tarda, després de la qual els treballadors votaran si convoquen una nova vaga. Sobre la taula també hi ha reclamacions laborals relacionades amb l'automatització de les línies, amb un acomiadament que els sindicats consideren improcedent i amb els treballadors de la borsa d'estiu.La crisi de l'amiant, però, és el primer punt i el més decisiu de l'ordre del dia i el que acabarà decantant la balança en el debat de repetir la vaga que els treballadors ja van fer durant la celebració del Mobile World Congress.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor