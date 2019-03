MAPA Aquesta va ser la força territorial de la CUP el 2015

Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, els vots rebuts per la CUP i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.La presència de la CUP al territori és dispersa, per bé que aquesta és més densa a l'àrea metropolitana, on també es troben els municipis més poblats i on també es presentava coordinada amb les candidatures alternatives del Vallès. Els millors resultats, però, els va obtenir en alguns ajuntaments de la Catalunya central i de les comarques gironines.: 19,9%161Navàs (51,4%), Celrà (51%), Verges (46,7%), Sant Joan de les Fonts (37,8%) i Sant Esteve de Palautordera (36,7%).Navàs (51,4%), Celrà (51%), Berga (34,2%), Ripollet (33,6%) i Capellades (30,7%).Tordera (1,9%), Mollet del Vallès (3,4%), Pineda de Mar (3,5%), Lloret de Mar (3,6%) i Sant Joan Despí (3,9%).Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, els vots rebuts per la CUP i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.

