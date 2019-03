VÍDEO Pepet i Marieta donen forma al nou himne antitransvasament de l'Ebre

La força de l'Ebre és la nova cançó composta per Pepet i Marieta dedicada al moviment antitransvasament del riu Ebre i que té la voluntat de convertir-se en l'himne de les noves generacions del col·lectiu.amb centenars de voluntaris, aquest dimecres s’ha presentat el resultat final del videoclip, dirigit i realitzat pel director de l’Ampolla Mario Pons.La lletra està carregada de missatges punyents. En el 18è aniversari del naixement del moviment antitransvasista, el videoclip abraça les noves generacions que han crescut amb la defensa del riu i el territori: "Som fills de la Terra de l'Ebre. / Portem molts anys de puny alçat / pa defensar que l'aigua del riu / arribe a la mar pel seu curs natural".En la cançó també hi participen Gemma Humet, La Pegatina, Ebri Knight, El Diluvi, Joan Rovira, Los Sirgadors, La Carrau i el mateix Mario Pons, vocalista dels Sirgadors. També hi col·laboren Arturo Gaya i Quique Pedret (Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries), el Club de Rem Delta de Sant Jaume d'Enveja, els Castellers de Tortosa i els Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, Colla Castellera del Delta de l'Ebre, que apareixen en imatges.al Pavelló 1 d'Octubre d'Amposta. La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha organitzat una gran festa lúdica i reivindicativa a Amposta per celebrar la majoria d'edat del moviment social. La jornada s'iniciarà a dos quarts de sis de la tarda amb activitats destinades al públic infantil i s'allargarà fins la matinada, amb la participació de diferents artistes del territori.

