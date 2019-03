VÍDEO La CUP demana amonestar Arrimadas per mofar-se dels presos al Parlament

"Aquí són molt gallitos i després, davant el jutge, se vienen abajo". La frase d'Inés Arrimadas, més pròpia d'una discussió de taverna que d'una sessió parlamentària, en una pregunta al president de la Generalitat, Quim Torra, ha generat l'episodi de més tensió de la sessió de control al Parlament. La desqualificació de la cap de l'oposició i la manera com s'ha mofat dels presos independentistes jutjats al Tribunal Suprem ha generat una queixa de la CUP. El president de la cambra catalana, Roger Torrent, ha traslladat la queixa a la mesa.La diputada anticapitalista Maria Sirvent ha recorregut a l'article 239 del reglament del Parlament per demanar l'"amonestació" o "avís" a la dirigent de Ciutadans, que durant la sessió de control també ha estripat un cartell amb fotografies de llaços grocs en edificis de la Generalitat. "Recollim la seva queixa i la tractarem a la mesa", ha respost el president de la cambra. Al seu torn, el diputat de Ciutadans Carlos Carrizosa ha fet constar una queixa sobre Sirvent, de qui ha dit que no ha condemnat els atacs d'Arran a seus del seu partit.El president de la Generalitat ha avisat aquest dimecres, davant la polèmica oberta per la desobediència -per ara- a l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar llaços grocs dels edificis públics, que "no prohibirà res". Ho ha fet en resposta a Inés Arrimadas, que encara la recta final de la seva estada al Parlament abans de fer el salt al Congrés dels Diputats "Si creuen que aquests llaços i estelades són símbols polítics, estan acceptant que tenim presos polítics. Jo no prohibiré mai res. No m'amago de res", ha assegurat Torra, irònic amb Arrimadas i els seus "cartellets". "Els trobarem a faltar", ha indicat el president de la Generalitat.Arrimadas ha desplegat el discurs habitual sobre la simbologia de color groc, tot i que n'ha subratllat la "gravetat" arran del període electoral. "Han omplert els edificis públics de llaços que fan servir, d'estelades que reivindiquen, de les cares dels candidats dels partits separatistes que vostès representen. Què els vol dir, als catalans no independentistes i als funcionaris? Que els aguantin? Que no són catalans? És una vergonya en qualsevol moment de l'any, però també en període electoral", ha insistit.

