La jutge de Manresa sí que farà visionar vídeos als guàrdies civils de l'1-O durant el seu testimoni

La jutge Maria Teresa Rodríguez Peralta, magistrada del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Manresa, que porta la causa de l'1-O al Bages, ha rebutjat la petició dels tres guàrdies civils investigats per la seva actuació a Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa de testificar per videoconferència perquè durant el seu testimoni "s'exhibeixen diferents vídeos i fotografies que imposibiliten la realització per videoconferència de la testifical".La postura de la titular el jutjat de Manresa contrasta amb la manera de fer del president de la sala segona del Tribunal Suprem, Manuel Marchena , durant el judici als líders polítics i socials que se celebra a Madrid, que durant el judici no permet als advocats interrogar els testimonis amb vídeos i imatges. Marchena ha optat per deixar el material audiovisual per a la fase de proves. Els lletrats es queixen que no poden remarcar possibles contradiccions dels declarants amb el material.En el cas de Manresa, el judici es troba en fase d'instrucció, de manera que la normativa podria ser més laxa quan a la ortodòxia del procediment que no pas al Tribunal Suprem, on es troba en judici oral.Després de diversos ajornaments, els agents que van actuar a Fonollosa l'1-O hauran de declarar el 8 de maig acusats de detenció il·legal. El tinent que va dirigir l'actuació de la Guàrdia Civil a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada havia de declarar el passat 18 de març, però la jutgessa també li va ajornar la declaració fins al 8 d'abril.

