Els tretze nous graus universitaris protagonitzen el Saló de l'Ensenyament

El Saló de l'Ensenyament ha obert aquest dimecres les seves portes al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. Fins aquest diumenge el certamen agruparà 200 expositors que mostraran la seva oferta d'estudis postobligatoris a Catalunya.Enguany, els protagonistes són els tretze nous graus universitaris que han impulsat les universitats catalanes. Per exemple, el grau de Paisatgisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, els dos graus de Comunicació Interactiva i Comunicació de les Organitzacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) o el grau de Logística Empresarial de la Universitat de Girona.Per primera vegada, la UAB aposta per dos dels anomenats pregraus professionalitzadors, nous títols propis que amb només un any de durada, volen donar una nova opció als estudiants de Batxillerat. El saló arriba a la 30a edició i a banda de les universitats compta amb els centres de Formació Professional que mostraran la gran oferta de graus mitjans i superiors.

