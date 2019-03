Llibertat provisional per al detingut de Santa Perpètua per la protesta al TSJC

ENS DETENEN!



Mentre tenim els ulls en el judici, la repressió contra els activistes no s’acaba.

Ara han detingut el Robert per haver-se assegut en unes escales a protestar. PER HAVER-SE ASSEGUT EN UNES ESCALES!



Estigueu atentes a les xarxes! https://t.co/YxCHZVi3I5 — CDR Sabadell (@cdrsabadell) 20 de març de 2019

M'ESTANT DETENINT ARA!!! Per haver assegut a les escales del #TSJC el passat 27S, amb un atestat de la #Brimo manipulat que criminalitza el dret a la protesta, i a les ordres de la In-justícia d'un Estat demofobic, autoritari i franquista...#24TSJC #NoAcatem #TombemElRègim pic.twitter.com/VIN2dHoi6B — Robert Morral (@xmateumorral) 20 de març de 2019

El jutge ha deixat en llibertat provisional el veí de Santa Perpètua de Mogoda detingut per la protesta del 27 de setembre de 2018 davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) . Segons informa Alerta Solidària, el noi s'ha acollit al seu dret a no declarar davant del jutge.Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquesta passada matinada i per ordre judicial, segons han confirmat fonts del cos a. El CDR Sabadell ha estat qui ha fet pública la detenció.La mobilització era contra la decisió dels tribunals i de la fiscalia que demanaven presó per als manifestants que van participar en una concentració precisament en el mateix lloc el febrer de 2018. En un comunicat, Alerta Solidària ha assegurat que els Mossos d'Esquadra l'han detingut perquè, juntament amb unes altres dues persones, van "desobeir l'ordre dels jutjats" per declarar com a investigats i la darrera citació era prevista per l'11 de febrer. Els acusen de delictes de desobediència i resistència.El mateix detingut, Robert Morral, ha publicat una piulada, en la qual ha informat de la seva detenció: "M'estan detenint ara. Per haver assegut a les escales del TSJC el passat 27S, amb un atestat de la Brimo manipulat que criminalitza el dret a la protesta, i a les ordres de la In-justícia d'un Estat demofobic, autoritari i franquista...".

