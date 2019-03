Cabify defensa que ha tornat adaptant-se i demana col·laboració amb el taxi

Cabify va tornar a Barcelona el passat 7 de març , després "d'adaptar" les condicions al que exigeix la nova regulació, segons ha explicat el mateix fundador de l'empresa, Juan de Antonio aquest dimecres al Fòrum Europa Tribuna Catalunya. En aquest mateix, ha allargat la mà al sector del taxi i a les administracions, a les quals ha convidat a "mirar cap al futur" i teixir aliances, i ha criticat que les institucions catalanes siguin "les úniques que posen bastons a les rodes" a la seva empresa.Segons de Antonio, "el taxi és un aliat natural de Cabify". Posant d'exemples ciutats nord-americanes, la Xina o Alemanya, el fundador de l'empresa de VTC ha lamentat que Bacelona hagi fet "tant de rebombori" perquè considera que la convivència entre el seu sector i el del taxi és una realitat, i creu que la situació a la capital catalana és excepcional. Malgrat això, ha defensat que des de l'anunci del retorn de Cabify amb una adaptació dels termes i condicions, 100.000 persones "han revalidat la seva confiança tornant a acceptar les noves circumstàncies".El decret del Govern fixa que els serveis de qualsevol vehicle VTC s'han de contractar amb un mínim de 15 minuts d'antelació. A més, el 26 de febrer l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el reglament que amplia el període a un mínim d'una hora. Cabify, davant d'aquestes noves regles de joc ha lamentat que Barcelona sigui l'única ciutat que posa "traves" al seu funcionament però ha afegit que l'empresa ha accedit a complir el nou model de negoci pel seu "compromís" amb la ciutat, els 2.000 treballadors que operen a la capital catalana i el model de transport i compromís amb el medi ambient.De Antonio ha apuntat que l'entrada dels vehicles VTC no ha tingut un efecte real sobre la facturació dels taxis i ha afegit que ambdós sectors han de treballar de forma conjunta. El fundador de Cabify ha apel·lat a la sostenibilitat: "Calen més cotxes compartits per desincentivar l'ús del cotxe privat, ho necessita Barcelona i Catalunya", un discurs que diu que espera que les administracions també entenguin i facilitin nous consensos de cara a un futur no molt llunyà.El fundador ha afirmat que el model amb el qual Cabify treballa ara a Barcelona "és el mateix que tenen les companyies de VTC tradicionals que estan a les portes dels hotels", les quals també han firmat un contracte com el seu. "Si se'ns qüestiona a nosaltres, també se'ls està qüestionant a elles", ha defensat.La Generalitat, davant l'actualització de la companyia per adaptar-se a les normes, ha obert un expedient informatiu a Cabify per conèixer quina interpretació en fa l'empresa i comprovar si realment compleix les condicions. De Antonio afirma que és "habitual", ja que en moltes ciutats on també opera Cabify se li ha requerit el mateix. Sigui com sigui, de Antonio ha dit que en les 130 ciutats dels 12 països on presta servei ha col·laborat amb l'administració en la mateixa situació."A vegades se'ns critica per ser una multinacional, se'ns veu malvats", ha lamentat el fundador de Cabify. El seu objectiu, ha dit, és sortir a la borsa, "res ens agradaria més que ser una empresa pública i que qualsevol que ho desitgi hi pugui participar". Malgrat els seus anhels, diu que la situació d'"incertesa" dificulta aquesta possibilitat, encara que assegura que seguiran treballant en aquesta línia.

