La primavera astronòmica comença després de setmanes de temps primaveral

La nevada al Tibidabo de fa un any. Foto: Alfons Puertas / Observatori Fabra

Aquesta nit comença oficialment la primavera. Tanmateix, el canvi d'estació arriba després de setmanes de temps primaveral. I és que l'hivern ha estat extremadament sec i, des de finals de gener, molt suau.El canvi d'estació es produirà a les 22.58 d'aquest dimecres. Es dona la circumstància que per tercer any consecutiu la primavera astronòmica haurà començat un 20 de març –la data oscil·la cada any entre el 19 i el 21-. S'allargarà fins a les 17.54 del 21 de juny, moment en el qual començarà l'estiu.El darrer dia de l'hivern astronòmic ha començat amb temperatures relativament fredes i ha glaçat a les valls del Pirineu, del Prepirineu i, fins i tot, en punts de l'interior. Tanmateix, el migdia estarà marcat pel sol i una temperatura molt suau. Els termòmetres, de fet, aniran a l'alça els propers dies i no es preveu cap canvi de temps important.Es dona la circumstància que just avui fa un any una nevada va afectar llocs poc habituals del país. Va arribar a enfarinar a alguns barris de Barcelona i al Tibidabo es van acumular fins a 12 centímetres.L'arribada de la primavera astronòmica també suposarà el canvi d'hora. Es farà la matinada del dissabte 30 al diumenge 31 de març i suposarà que caldrà avançar el rellotge –a les 02.00 seran les 03.00-. Malgrat els plans de la Comissió Europea, no serà l'últim canvi d'hora que, en principi, no se suprimirà fins al 2021 La primavera també vindrà acompanyada d'una gran concentració de pol·len . En aquest sentit els experts han advertit que enguany poden "debutar" nous al·lèrgics i han reclamat una major presència d'al·lergòlegs a la sanitat pública davant una "malaltia sistèmica".

