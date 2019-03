​El govern espanyol avisa Torra que incorrerà en «desobediència» si no retira els llaços

La ministra d'Educació i portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha advertit aquest dimecres al president, Quim Torra, que si no retira els llaços grocs d'edificis públics de la Generalitat com ha ordenat la Junta Electoral Central (JEC) passaria la "ratlla de la desobediència de la vulneració de la llei" que, fins ara, ha remarcat, no ha traspassat.En una entrevista a RNE , Celaá ha qualificat l'actitud fins ara de Torra de "retòrica molt molesta, a vegades inacceptable", però ha recalcat que "no ha passat de la ratlla de la desobediència". La ministra ha atribuït l'actitud de Torra al fet que està en "permanent recerca de conflicte", i a la intenció de "reflectir, de cara als més fidels, heroïcitat i victimisme".Torra ha declinat fins ara retirar els llaços del palau de la Generalitat, a l'espera d'un informe del Síndic de Greuges que considerarà vinculant, i ha donat llibertat a les conselleries perquè prenguin la seva pròpia decisióNo obstant això, preguntada per les mesures que podria prendre el Govern central, Celaá ha deixat aquest assumpte en mans de la JEC, atès que entén que és l'òrgan jurisdiccional al qual correspon decidir. "L'Executiu està per allò que digui la JEC, és competent i serà la que decideixi si hi ha sanció o porta l'assumpte a la Fiscalia", ha explicat la ministra portaveu."Esperem que en el termini més curt aquesta situació s'esmeni", ha expressat Celaá. "Hauria de donar exemple, estem en període d'eleccions i tots estem sota la tutela de la JEC", ha assenyalat sobre el president de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor