Bosch, a Cs: «Els llaços grocs no hi seran el dia que no tinguem exiliats i presos»

Nova picabaralla entre el Govern i Ciutadans arran de la retirada de llaços grocs ordenada per la Junta Electoral Central (JEC), de moment desobeïda per part del president de la Generalitat, Quim Torra. Els protagonistes del xoc dialèctic han estat Alfred Bosch, conseller d'Acció Exterior, i el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa. Bosch ha indicat que no hi haurà llaços "quan no hi hagi presos ni exiliats", i ha acusat el partit taronja de practicar el "frau electoral" per les irregularitats registrades en processos de primàries internes de cara al 28-A.Carrizosa ha assegurat que Torra "no pensa respectar ni la netedat de les eleccions ni el seu àrbitre electoral", en una primera pregunta breu, i Bosch li ha respost que s'està esperant un informe del Síndic de Greuges. "No se'n rigui", li ha dit el conseller. "Els ciutadans, abans de pagar impostos, li demanen consell al Síndic?", ha preguntat el portaveu parlamentari de Ciutadans, que també ha situat Miquel Buch, conseller d'Interior, al centre del debat pel paper dels Mossos en la retirada de llaços grocs."Li demano que, per garantir unes eleccions netes, li pregunti al senyor Buch si investigarà els atacs feixistes que patim alguns partits mentre alguns els vitoregen. No protegir els partits en època d'eleccions és com enviar les camises pardes a l'oposició", ha insistit Carrizosa, que també ha demanat "no fer servir TV3 per asfixiar l'oposició". "Compleixi amb el seu deure", l'ha exhortat el portaveu parlamentari de Ciutadans."Volen saber què és manipular les eleccions? Una entrevista a l'ABC en dia de reflexió", ha assegurat Bosch en referència a la conversa publicada pel rotatiu madrileny amb Inés Arrimadas el dia abans de les últimes eleccions catalanes. També s'ha referit al "frau" en les primàries a Castella-la Manxa i a Cantàbria. "Vosaltres sou el frau. Teniu un doctorat en frau!", s'ha exclamat el conseller d'Acció Exterior. "Necessiten atiar el foc. Els llaços grocs ja no hi seran el dia que no tinguem exiliades ni exiliats, ni preses ni presos. Es volen reconciliar amb el groc i superar aquest trauma? Doncs que tornin els exiliats i que quedin lliures els empresonats", ha destacat Bosch.En la reunió de Govern celebrada ahir dimarts, Torra va exposar que no despenjaria la pancarta de la façana del Palau de la Generalitat . Es va acordar que s'actuaria de forma coordinada amb totes les conselleries i també que es donaria "llibertat" als funcionaris que rebessin requeriments personals per despenjar llaços. El president, a banda, ha encarregat un informe al Síndic de Greuges, Rafel Ribó , que serà considerat vinculant tot i que legalment no ho sigui. Ribó té previst entregar-lo avui.La Junta Electoral no va acceptar les últimes al·legacions de Torra i va insistir que calia retirar els llaços de forma immediata. Està a les seves mans dur el cas a la Fiscalia, que podria obrir un procés penal per desobediència , o bé demanar als Mossos d'Esquadra per tal que els treguin. El govern espanyol ha avisat el president de la Generalitat que si no fa cas a la instrucció estarà "creuant la ratlla" i Pablo Casado ha aprofitat -un cop més- per reclamar l'aplicació immediata de l'article 155.

