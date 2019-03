Vox demana legalitzar la venda lliure d'armes

El president de Vox, Santiago Abascal, ha demanat aquest dimarts un "canvi radical urgent en la llei" per que els espanyols puguin "disposar d'una arma a casa seva" que puguin "utilitzar en situacions d'amenaça real" per a la seva autodefensa.En una entrevista concedida a la web armas.es , Abascal ha insistit en la necessitat "d'ampliar el concepte de legítima defensa" perquè no es produeixin "situacions injustes" com, en la seva opinió, la condemna a dos anys i mig de presó a l'avi que va matar el lladre que va assaltar casa seva a Tenerife. "La llei esta tractant aquestes persones com a dolents, i els seus assaltants com a víctimes, cosa que també passa amb els okupes, per cert. A nosaltres això ens sembla dramàtic", ha assegurat el líder de Vox.Abascal ha considerat que la seva proposta comportaria "un canvi radical urgent en la llei, no només perquè als espanyols sense antecedents i en ple ús de les seves facultats mentals puguin disposar d'una arma a casa seva, sinó perquè puguin utilitzar-la en situacions d'amenaça real per a la seva vida sense haver d'enfrontar-se a un infern judicial"."Vox és el partit del sentit comú, i per suposat que donarem suport al dret a l'autodefensa dels espanyols", ha asseverat el líder del partit ultradretà. "Per desgracia, tenim unes lleis que tracten els delinqüents com a víctimes i els ciutadans honrats com a delinqüents", ha opinat. "L'espanyol honrat sempre està sota sospita", ha sostingut.Abascal ha vingut a reconèixer que la seva proposta és és poc més que una idea, quan ha precisat que no ha estat detallada fins al moment en "l'extrem reglamentari". "Escoltem els professionals i experts, i sobretot la gent del carrer quan s'hagi de fer", ha apuntat Abascal.El líder de Vox va elogiar, el passat 7 de març, la llei aprovada pel parlament italià que permet disparar contra un lladre quan existeixin "evidencies" d'amenaça, i ha atacat la "dictadura progressista que pretén que la gent es deixi robar, violar i matar dins de casa seva".En un missatge publicat a la seva compte personal de Twitter, Abascal va aplaudir la iniciativa de modificació de l'article 52 del Codi Penal italià impulsat per la Liga de Matteo Salvini. "És pur sentit comú reconèixer el dret a defendre la nostre llar, i a defendre'ns dins la nostre llar. Un encert polític", va apuntar llavors.

