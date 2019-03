Mor un motorista en una sortida de via a l'A-2 al Bruc

Un motorista ha mort aquest dimecres al matí en una sortida de via a l'A-2 al Bruc (Anoia), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 6.50 hores. L'accident ha estat al quilòmetre 569 de la carretera, en sentit Barcelona.Amb aquesta ja són 27 les persones que han mort aquest any a la xarxa viària interurbana. S'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Hi ha restriccions a l'A-2 al Bruc a causa de l'accident i es fan desviaments per una via lateral.

