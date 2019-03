​La nova Champions amenaça la lliga espanyola

La UEFA està estudiant un nou format per a la Champions, que suposaria un augment d’ingressos per a l’entitat i per als principals clubs europeus. Alhora, però, limitaria i posaria en perill les lligues domèstiques. Així s’ha filtrat a diversos mitjans, després d’una reunió de l'organisme a Nyon.La proposta passa per incrementar els equips a la fase prèvia, amb quatre grups de vuit equips, que disputarien així molts més partits que a la fase prèvia actual (14 partits, en comptes dels sis que es fan ara). D’aquesta manera, es donaria més aspecte de lliga europea.El gran canvi, però, vindria a les fases finals. L’organisme pretén plantar els seus partits en horaris de cap de setmana, en comptes dels dimarts o dimecres.El nou format obligaria a reduir les lligues locals, com l’espanyola, a causa del calendari tan atapeït. En aquest sentit, si s’arribés a posar a la pràctica, es considera que la xifra ideal d’equips al campionat espanyol hauria de ser de 16, en comptes dels 20 actuals.Una altra de les variants que s’haurien de fixar és que els grans clubs tindrien garantida la seva participació, independentment dels resultats a la lliga nacional. Així, es mantindria la plaça en base a coeficients històrics, com passa a l’Eurolliga de bàsquet.Amb aquest nou format, es calcula que la Champions podria triplicar els seus ingressos, passant dels 3.000 milions d’euros actuals als gairebé 9.000. Un pastís al qual també tindrien accés els clubs, que se’n repartirien una bona part.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor