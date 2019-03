​La família del ministre franquista Utrera Molina demanda Rufián i Teresa Rodríguez

Hoy hace 44 años de la ejecución a garrote vil de Salvador Puig Antich. De entre los responsables de su asesinato Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado el año pasado al son del cara al sol por miembros del mismo partido. Ellos siguen, [email protected] también. pic.twitter.com/7O5gwH136U — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 2 de març de 2018

A Puig Antich le rompieron el cuello con 23 años en un garrote vil. Hoy hace 44 años. Quien le condenó, Utrera Molina, murió con 91 en su cama. Quien redactó su sentencia, Carlos Rey, es hoy abogado de Sánchez Camacho. Qué no se te olvide. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 2 de març de 2018

La familia del exministro de Franco Utrera Molina me ha demandado por este tuit. Yo no me arrepiento de haberlo puesto. Creo que tengo la obligación democrática de señalar los crímenes del franquismo porque su impunidad hace que sus herederos anden crecidos. No me achanto 🙍🏽 https://t.co/mahXHHsc1N — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 11 de juliol de 2018

El hijo de Utrera Molina me pide 10.000€ para resarcir su honor por este tuit. Diría que el tema se comenta solo. pic.twitter.com/CB1ZDIMSFc — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 de juliol de 2018

Els hereus del ministre de Franco José Utrera Molina han interposat una demanda civil contra els diputats Gabriel Rufián, d'ERC, i Teresa Rodríguez, de Podem per una suposada vulneració del dret a l'honor del seu pare en dos tuits. La família del dirigent franquista considera que els missatges tenien la intenció de "danyar la imatge i el nom" d'Utrera Molina i li atribueixen competències i facultats falses en la mort de Puig Antich, segons el portal 3/24. Els tuits es van publicar el 2 de març del 2018, per l'aniversari de la mort amb garrot vil de Puig Antich. Rufián es lamentava que mentre Puig Antich va ser executat, un dels responsables de la seva mort, Utrera Molina, va ser enterrat feia una any amb el Cara al sol i per membres del PP. Per la seva banda, Rodríguez criticava que Utrera Molina morís en un llit, en contrapartida a Puig Antich.Els vuit fills d’Utrera Molina demanen 10.000 euros d’indemnització a Rufián i Rodríguez, i que esborrin els tuits. També demanen que si la sentència és condemnatòria es publiqui a la premsa escrita d'àmbit estatal.Els dos diputats no s’han fet enrere i han assegurat que mantindran els tuits.

