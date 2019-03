«Clar i català, mossèn Gallinat em fotia mà»

Josep Maria Urgell tenia set anys el 1962 quan recorda com mossèn Joaquim Maria Gallinat abusava sexualment d'ell: "Organitzava jocs amb la canalla i els que els guanyàvem rebíem de premi unes monedes. Jo era dels sovint aconseguia premi. El problema arribava aleshores, per donar-te la moneda t'abraçava, et tocava, et grapejava. Clar i català,net fotia mà".D'aquesta manera tan rotunda Urgell explica a Radio Televisió del Vendrell els abusos sexuals del rector de Sant Jaume dels Doments, al Baix Penedès, que han estat destapats fa uns dies . Molt probablement per coses com aquesta, que eren de domini public a la localitat, el mossèn va ser traslladat a l'Argentera (el Maresme), a finals dels anys 60.A Argentera la fama el precedia ,i segons diverses fonts, hi va reiterar aquest tipus de conducta, documentada al llibre de Josep Mèlich Quan anàvem amb avarques.Les noticies que han vist la llum sobre Gallinat -mort des de fa anys- acrediten pràctiques de pederastia i d'abusos sexuals -a nens i nenes en aquest cas concret- que mai van ser castigats ni per la jerarquia eclesiàstica ni per la justícia. L'Arquebisbat de Tarragona no s'ha pronunciat sobre aquests fets amb més de mig segle d'història, i de moment han quedat impunes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor