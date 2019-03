Troben morta una dona quan l'anaven a desnonar d'un mas a Bescanó

.La comitiva judicial ha trobat morta una dona quan l'anaven a desnonar d'un mas d'Estanyol, a Bescanó (el Gironès) aquest dimarts. Ha estat la mateixa comitiva qui ha alertat els serveis d'emergències cap a tres quarts d'una de la tarda. Fins al lloc s'hi han traslladat efectius dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers perquè es percebia olor a gas. Allà, segons confirmen fonts properes al cas, han trobat el cos sense vida de la dona.Segons les primeres informacions, s'hauria suïcidat omplint de gas l'interior d'un vehicle. L'autòpsia haurà de confirmar les circumstàncies de la mort.Segons fonts municipals, la dona vivia al Mas Cendra, una casa aïllada que pertany al nucli d'Estanyol. Aquest dimarts, la comitiva judicial s'ha desplaçat fins la casa per dur a terme un llançament. Quan han arribat al lloc, cap a tres quarts d'una de la tarda, han alertat els serveis d'emergències davant els indicis que la dona havia mort.El TSJC informa que el jutjat d'instrucció 3 de Girona –que porta la investigació del cas- ha procedit a l'aixecament de cadàver i que inicialment l'equip forense no ha trobat signes de criminalitat que facin pensar que hi hagi una tercera persona implicada en la mort de la dona.Les primeres informacions apunten que la dona s'hauria tret la vida omplint de gas un vehicle que hi havia aparcat a la casa. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació però tot apunta que s'ha suïcidat. La funerària ha traslladat el cos fins a l'Institut de Medicina Legal de Girona on li faran l'autòpsia per determinar les causes de la mort.La comissió judicial del servei comú dels jutjats de Girona havien anat a executar el llançament, després que s'hagués suspès en una ocasió anterior. El desnonament és conseqüència d'una sentència dictada per un jutjat de primera instància el 16 de març del 2018 i confirmada posteriorment per l'Audiència de Girona.Segons el TSJC, la sentència estimava una demanda de nul·litat d'un contracte entre una mercantil, que no està relacionada amb el sector immobiliari, i la víctima i que incloïa la cessió d'ús de l'immoble.Un cop l'Audiència va confirmar que anul·lava el contracte immobiliari, la part demandant va instar a l'execució provisional de la sentència perquè la dona deixés de viure al mas. La dona –personada en el cas a través d'un advocat- va demanar una pròrroga inicial que finalitzava aquest dimarts.L'Ajuntament de Bescanó lamenta la mort de la veïna i demana deixar treballar els Mossos per esclarir les circumstàncies de la defunció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor