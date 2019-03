Els Mossos redueixen a trets un home que ha atacat amb ganivets dos agents a Barcelona

La policia ha hagut de reduir a trets un home que ha atacat amb ganivets dos agents al barri barceloní del Carmel aquest dimarts, tal com ha avançat El Periódico . Els fets han tingut lloc cap a les cinc de la tarda en un domicili, quan la família de l'individu, que segons la policia té problemes mentals, ha avisat els serveis d'emergència que l'home estava molt agitat i que duia dos ganivets.Un cop els agents han arribat han intentat que l'home desistís de la seva actitud, però segons les mateixes fonts, ha agredit amb els ganivets un agent de la Guàrdia Urbana, que ha resultat ferit lleu. Els Mossos han activat unitats Arro per intentar reduir l'home, i en el forcejament un agent ha resultat ferit amb lesions de gravetat menor. Els dos policies han hagut de ser atesos en centres hospitalaris.En veure que l'home no desistia de l'actitud agressiva, s'ha utilitzat la pistola taser, que fa descàrregues elèctriques, per intentar reduir-lo, però no s'ha aconseguit. Davant d'aquesta situació, un agent ha tret la pistola i ha fet diversos trets a l'individu per reduir-lo.Els Mossos expliquen que en situacions com aquesta s'intenta que els trets no afectin parts vitals. En tot cas, l'home ha estat traslladat en estat greu a l'hospital Vall d'Hebron.

