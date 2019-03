MAPA Aquesta va ser la força territorial d'ICV i els comuns el 2015

Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada municipi, es desplega el seu nom, els vots rebuts per ICV o els comuns i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.ICV i els comuns van concentrar el 2015 els seus millors resultats a l'àrea metropolitana de Barcelona i alguns municipis de les Terres de l'Ebre, per bé que també van obtenir alguns percentatges de vot rellevants a pobles costaners des de Tarragona fins a Sant Feliu de Guíxols. En tot cas, aquesta estadística inclou les candidatures registrades amb el paraigües de l'Entesa i, per tant, exclou aquelles impulsades per Podem -o cercles propers- o EUiA de forma autònoma.: 13,5%201La Sénia (52,4%), Montornès del Vallès (50%), Olesa de Montserrat (49,5%), la Granada (42,8%) i la Palma de Cervelló (42,3%).La Sénia (52,4%), Montornès del Vallès (50%), Olesa de Montserrat (49,5%), Montmeló (39,1%) i el Prat de Llobregat (35,6%).Roses (1,3%), Sant Fruitós de Bages (2,2%), Reus (2,5%), Castellar del Vallès (2,8%) i Vila-Seca (2,8%).Per consultar la llegenda, cal clicar sobre el requadre verd, sota el logo de. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom, els vots rebuts per ICV o els comuns i el percentatge de vots que representen. També es pot fer més o menys gran el zoom de la imatge.

