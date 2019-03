Els alumnes més aplicats de la Fiscalia: els cinc punts clau d'aquest dimarts al Suprem

La Fiscalia se la juga en les properes dues setmanes. Aquest dimarts han començat a desfilar els primers agents -dels més de trenta que estan citats fins a final de març- de la Guàrdia Civil. Els membres de l'Institut Armat que van estar sobre el terreny durant la tardor del 2017 són, sens dubte, els alumnes més aplicats del ministeri públic.Amb la lliçó ben apresa i sota la batuta dels fiscals Javier Zaragoza i Fidel Cadena, els policies de la benemèrita han retratat, sobre el 20-S, una autèntica pel·lícula de terror. Cara a cara amb les defenses, però, han aparegut les incorreccions i els nervis. Mentrestant, la malversació sense aparèixer. Tot seguit, els cinc punts clau de la divuitena jornada del judici de l'1-O.Felipe Martínez Rico, número dos de Cristóbal Montoro al Ministeri d'Hisenda, ha afirmat que "no es va arribar a executar la despesa" en partides que les acusacions vinculen al referèndum , com la campanya Civisme, però també ha sostingut que el control de l'Estat a la Generalitat "arribava fins a on arribava" i que una contractació irregular "quedaria al marge del control de l'Estat". La mateixa tesi que va sostenir Montoro.Malgrat els esforços incansables de les acusacions, l'agent TIP K47019K de la Guàrdia Civil també ha estat clar: les factures de l'1-O "no es van pagar" . Ha parlat de moltes factures, però en cap cas ha estat capaç d'evidenciar els pagaments.La Fiscalia està suant de valent per intentar demostrar que durant la segona meitat del 2017 a Catalunya es van produir casos d'un grau de violència suficient que justifiquin l'acusació de rebel·lió. Els agents de la Guàrdia Civil són una de les seves cartes principals i, aquests, han seguit fil per randa les indicacions. Respostes estudiades a preguntes preparades dels fiscals. Els policies, però, han caigut diverses vegades en incorreccions i contradiccions - també en descripcions hilarants - quan els ha tocat sotmetre's a l'interrogatori de les defenses.Un agent de l'Institut Armat ha atribuït a l'expresident de l'ANC un boicot a la comitiva judicial el 20-S . Ha relatat que era "impossible" arribar fins a la conselleria d'Economia i que Jordi Sànchez li havia traslladat que "no permetria" l'entrada de cap vehicle de la comitiva judicial amb detinguts. "La seva cara no era normal. Denotava molta ràbia i violència. No ho havia viscut mai" . Així ha descrit l'agent de la Guàrdia Civil P35979V, el responsable de l'operatiu a la conselleria d'Exteriors, els manifestants que s'hi van aplegar a les portes durant l'escorcoll del 20 de setembre del 2017. El policia ha relatat al Tribunal Suprem l'actuació a Exteriors com un episodi gairebé apocalíptic, utilitzant expressions com "ràbia descontrolada" i capítols de "terror". Els advocats dels líders independentistes han criticat en diverses ocasions -més que en la resta d'interrogatoris que s'han vist fins ara- la permissivitat del president del tribunal amb les preguntes de la Fiscalia als dos agents de la Guàrdia Civil que han passat aquest matí pel Suprem. A la tarda també s'han viscut alguns moments de certa tensió, sobretot quan Marina Roig, advocada de Jordi Cuixart, ha denunciat indefensió davant el tribunal

